Губернатор Белгородской области Евгений Савченко решил досрочно уйти в отставку, сообщила его пресс-служба. Он уже написал такое заявление на имя президента Владимира Путина. Савченко руководил регионом с октября 1993 года. Это последний губернатор, получивший власть еще в период правления первого президента РФ Бориса Ельцина.

Евгений Савченко сообщил чиновникам областного правительства, что уйдет в отставку в связи с избранием депутатом Белгородской областной думы. 22 сентября областная дума на первом заседании рассмотрит вопрос о наделении Савченко полномочиями члена Совета Федерации - представителя регионального законодательного собрания.

В настоящее время представителем Белгородской областной думы в Совфеде является Иван Кулабухов, представителем исполнительной власти - бывший глава Совмина СССР Николай Рыжков.

Савченко также представил чиновникам бывшего главу Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, который в четверг был назначен на специально созданный пост первого вице-губернатора. Пост главы РЭО Буцаев покинул в ноябре 2019 года, компанией он руководил менее года, передает РБК.

По данным местных СМИ, Буцаев может сменить Савченко на посту главы Белгородской области до выборов в 2021 году. В последний раз Савченко переизбрался губернатором в сентябре 2017 года, набрав 69,29% голосов.

Это плановая отставка самого опытного губернатора России, считает политолог Ростислав Туровский. "Закономерно, что она состоялась сразу после региональных выборов, где притом губернатор напоследок продемонстрировал свое влияние - он возглавлял список "Единой России" и добился высокого результата", - отметил политолог.

Особых проблем у Савченко не было, речь идет о давно назревшем решении, связанном с обновлением и омоложением губернаторского корпуса, продолжает Туровский. "Как раз поэтому перед преемником будет непростая задача сохранить тот политический порядок, который был создан при Савченко", - отметил он.

Евгению Савченко исполнилось 70 лет. По образованию он агроном, передает "Интерфакс". В СССР Савченко работал в партийных органах районного и областного звена, в том числе заместителем председателя облисполкома. Позднее он стал замначальника главного управления растениеводства российского Минсельхоза и радотал в структурах АПК.

В октябре 1993 года Евгений Савченко был назначен, а в декабре 1995 года и в мае 1999 года избран главой администрации Белгородской области. С 1996 года по 2001 год он был членом Совета Федерации, где представлял свой регион и был зампредом комитета по аграрной политике.

В мае 2003 года Евгений Савченко был избран губернатором Белгородской области и с тех пор неоднократно переизбирался.

Денису Буцаеву исполнилось 43 года. Он юрист по образованию. В 2013 году Буцаев стал советником губернатора Московской области, затем был министром инвестиций и инноваций, заместителем председателя правительства Подмосковья. В феврале 2019 года он был назначен директором Российского экологического оператора (РЭО), в ноябре был отправлен в отставку.