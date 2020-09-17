Максим Марцинкевич

Фото: Сергей Киселев / АГН "Москва" В 2007 году в интернете было опубликовано жуткое видео под названием "Казнь таджика и дага". В нем неонацисты, скрывавшие лица под масками, убили в лесу на фоне флага со свастикой двух связанных мужчин неславянской внешности

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Обстоятельства смерти националиста Максима Марцинкевича по кличке Тесак в челябинском следственном изоляторе, в том числе его предсмертные записки, свидетельствуют о том, что он совершил самоубийство, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Кроме того, по ее словам, незадолго до смерти националист признался в двойном убийстве, совершенном еще в 2007 году.

"В рамках процессуальной проверки можно с большой уверенностью говорить о том, что Марцинкевич оставил предсмертные записки и совершил самоубийство", - сказала Петренко в четверг в интервью газете "Комсомольская правда".

"Мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный. Вы знаете, что ранее он был осужден на 10 лет. По его подсчетам он должен был освободиться условно-досрочно уже через пару лет. Такие он строил планы. Но обстоятельства изменились", - заявила представитель СКР.

По ее словам, в 2007 году в связи с распространением видеозаписи, на которой было запечатлено двойное убийство лиц неславянской национальности, было возбуждено уголовное дело. Позднее следствие по делу приостановили, так как не смогли найти подозреваемого, передает "Интерфакс".

"В рамках оперативно-разыскной деятельности, не связанной с обстоятельствами этого дела, в колонии Красноярского края один из осужденных, являющийся сторонником националистических взглядов, дал показания о причастности Марцинкевича к этому двойному убийству", - сказала Петренко.

Напомним, в 2007 году в интернете было опубликовано жуткое видео под названием "Казнь таджика и дага". В нем неонацисты, скрывавшие лица под масками, убили в лесу на фоне флага со свастикой двух связанных мужчин неславянской внешности. Дагестанцу преступники отрезали ножом голову, а выходца из Средней Азии застрелили. В МВД сначала заявляли, что шокирующая запись является монтажом, намекая на то, что это постановка. Но спустя год родственники одного из убитых опознали его.

Светлана Петренко отметила, что в ходе проверки этой информации его причастность подтвердилась. "При этом сам Марцинкевич способствовал установлению обстоятельств преступлений и был готов указать следствию место захоронения тел погибших. Именно поэтому было инициировано его этапирование в Москву для того, чтобы проверить эту информацию, провести проверки показаний для обнаружения места захоронения погибших", - сказала Петренко.

По данным ведомства, Марцинкевич заявил, что "начал убивать приезжих в Москву с 19 лет". "Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов", - сказала Петренко.

Именно поэтому, по ее словам, националист "решил рассказать не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым был причастен". "В частности, он подробно описал обстоятельства другого двойного убийства, о котором правоохранительным органам не было известно, и описал место захоронения жертв. На основании этих сведений следователи обследовали местность и обнаружили останки жертв преступления", - заявила представитель СК.

Она отметила, что убийства, которые Марцинкевич совершил в 2007 году, он также записывал с друзьями на видео, которое затем было выложено в интернет.

"По этому уголовному делу мы пока ничего комментировать не будем. Но повторю, что Марцинкевич активно сотрудничал со следствием и дал признательные показания. Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения, которое его ожидало", - сказала Петренко.

Она добавила, что следователям предстоит восстановить всю картину, дать правовую оценку действиям или бездействию сотрудников СИЗО.

Ранее официальный представитель следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков сообщал "Интерфаксу", что точная причина смерти Марцинкевича будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Сотрудники регионального управления СКР уже начали проверку по факту смерти осужденного. В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер. Уголовное дело по данному факту не возбуждено.

Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов считает, что он дал признательные показания под давлением. "Там очень неприятная история, я располагаю информацией о ней косвенно, через третьи руки. Адвокатесса, которая была у него на пересылке, говорила, что якобы его систематически избивали, добиваясь признаний в совершении неких убийств. Приезжали специально обученные люди из Москвы и вместе с местными специально обученными товарищами добивались признательных показаний в совершении неких убийств", - сказал Краснов.

Напомним, Максим Марцинкевич был найден мертвым утром 16 сентября в камере СИЗО N3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Рядом с телом нашли предсмертные записки.

Марцинкевич отбывал 10-летний срок лишения свободы после приговора, который вынес Бабушкинский районный суд Москвы 29 декабря 2018 года. Тесака отправили в колонию строгого режима, признав виновным в разбое и хулиганстве (ч. 2 ст. 162 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ). Перед этим Марцинкевич имел уже три судимости за преступления экстремистской направленности.

Отметим, Максим Марцинкевич с юности входил в различные ультраправые организации и не скрывал своих расистских взглядов. Как и большинство скинхедов неонацистского толка, которых было немало среди молодежи конца 1990-х - начала 2000-х годов, Марцинкевич, вероятно, был причастен к уличному насилию, связанному с ксенофобией. Нередко такие нападения скинхедов на людей с неславянской внешностью заканчивались убийством. Однако к уголовной ответственности за такие преступления Марцинкевич не привлекался.

Уже в нулевых годах Тесак пытался популяризировать неонацистские взгляды и культ насилия на почве ксенофобии, используя интернет. В середине 2000-х годов он организовал небольшую группировку "Формат 18", это число - принятое в среде ультраправых цифровое обозначение первых букв в имени Адольфа Гитлера. Через несколько лет эту группировку признают экстремистской организацией.

Участники "Формата 18", который сам Тесак называл "творческим объединением", снимали ролики с рассуждениями о превосходстве "белой расы" и постановочными "казнями" мигрантов. Большей частью эти ролики, видимо, и правда не были документальными, но их популярность породила вал видеозаписей уже реальных нападений и убийств, которые в те годы совершали многочисленные неонацистские банды.

После публикации ролика "Казнь таджика и дага", в котором убийцы называют себя представителями Национал-социалистической партии Руси, на сайте чеченских сепаратистов "Кавказ-Центр" появилось заявление этой партии. Его авторы признали над собой "политическое руководство Национал-социалистического общества (НСО)", потребовали передать власть лидеру НСО, помощнику депутата Госдумы Дмитрию Румянцеву и освободить Максима Марцинкевича - к моменту публикации ролика "казни" в августе 2007-го он уже полгода был в СИЗО.

В феврале 2007 года Тесак с соратниками пришли на политические дебаты в московский клуб "Билингва" - в тот вечер о судьбах демократии спорили публицисты Юлия Латынина и Максим Кононенко, а вел дебаты тогда еще член "Яблока" Алексей Навальный. Незваные гости начали вскидывать руки в нацистском приветствии и кричать "Зиг Хайль!"

Марцинкевича обвинили в возбуждении ненависти с угрозой применения насилия (часть 2 статьи 282 УК) и приговорили к трем годам в колонии-поселении. Вскоре к этому сроку добавились еще шесть месяцев за один из роликов "Формата 18".

В 2009-2011 годах по приглашению режиссера Ильи Хржановского Тесак принял участие в съемках кинопроекта "Дау", где в ходе импровизационного "разрушения мира "Дау" отрезал голову свинье под песню "С чего начинается Родина".

Выйдя на свободу в 2010 году, неонацист продолжил "творчески" побуждать своих сторонников к насилию. Он завел блог на Youtube и создал проект "Оккупай-педофиляй", в рамках которого публиковались ролики с изощренными издевательствами над людьми. Эти действия оправдывались тем, что жертвы якобы проявляли сексуальный интерес к несовершеннолетним. Проект быстро набрал популярность среди ультраправой молодежи. Филиалы "Оккупай-педофиляй" стали появляться по всей России. Именно после этого Тесак привлек особо пристальное внимание правоохранительных органов, которое обернулось для него длительными сроками заключения.

Параллельно с поиском педофилов Тесак вел платные семинары о поведении в тюрьме и воровстве продуктов в магазинах, продавал книгу, пытался организовать финансовую пирамиду Tesak Money.