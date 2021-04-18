Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 632 случая за сутки

Пресс-служба мэра и правительства Москвы Как сообщалось, в субботу впервые с начала апреля было зарегистрировано более 9,3 тыс. случаев заражения, а в воскресенье прирост вернулся к показателям, которые фиксировались почти всю неделю. За минувшие сутки по выздоровлении выписан 7 391 человек, умерли 389 пациентов

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 632 случая за сутки. Об этом, как передает ТАСС, сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Как сообщалось, в субботу впервые с начала апреля было зарегистрировано более 9,3 тыс. случаев заражения, а в воскресенье прирост вернулся к показателям, которые фиксировались почти всю неделю. За минувшие сутки по выздоровлении выписан 7 391 человек, умерли 389 пациентов.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 252 до 1 063 773. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,21%. Днем ран ее было выявлено 2 822 случая, что стало максимумом с 28 января. За сутки в Москве зарегистрировали 53 смерти из-за коронавируса, их общее число составило 17 639, следует из сообщения штаба.

Было выписано по выздоровлению 1 237 пациентов за сутки, за все время выздоровели 971 557. В настоящее время в столице продолжают лечение 74 577 человек. В субботу в столице был зафиксирован максимальный прирост заболевших с конца января.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республике Тыва (0,01%), в Магаданской области, Еврейской автономной области, а также в Республике Алтай (по 0,02%).

695 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 591 - в Московской области, 240 - в Ростовской области, 204 - в Нижегородской области, 193 - в Самарской области, 176 - в Воронежской области, 145 - в Иркутской области, 137 - в Саратовской области, 118 - в Свердловской области, 117 - в Красноярском крае, 114 - в Челябинской области, 105 - в Пермском крае, по 103 - в Волгоградской области, Краснодарском крае, 101 - в Крыму. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

С начала распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 702 тыс. 101 случай заражения коронавирусной инфекцией, 105 582 человека умерли, 4 млн 326 тыс. 780 были выписаны из больниц.

Как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, жертвами COVID-19 с начала пандемии стали более 3 млн человек по всему миру.