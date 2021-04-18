Глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева сообщила, что вместе с медиками вновь приехала в колонию к Алексею Навальному и провела у ее дверей два часа. Однако их снова не пустили

Команда Анастасии Васильевой / Twitter

Глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева сообщила, что вместе с медиками вновь приехала в колонию к Алексею Навальному и провела у ее дверей два часа. Однако их снова не пустили.

Вместе с Васильевой приехали реаниматолог Алексей Эрлих, терапевт Ярослав Ашихмин, нейрохирург Всеволод Шурхай.

"Не пускать врачей к умирающему пациенту - это жестоко, это чудовищно!", - сказала Васильева в видеоролике, который разместила в Twitter.

31 марта Алексей Навальный объявил голодовку, потому что ему не оказывают медицинскую помощь. Он жаловался на сильные боли в спине и ноге. В колонии, по его словам, врач давала ему две таблетки "ибупрофена" в день и не говорила, какой у него диагноз.

Лечащие врачи политика заявили, что у него развивается почечная недостаточность, что уже привело к тяжелым метаболическим нарушениям и далее может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца.

Администрация ИК-2 Владимирской области угрожает ему принудительным кормлением. По последним данным, вес политика составляет 77 килограммов (на 15 килограммов меньше, чем до прибытия в колонию).