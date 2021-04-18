Целый ряд депутатов из разных регионов России, главным образом представители партии "Яблоко", опубликовали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием допустить врачей к Алексею Навальному, который находится в покровской колонии N2

Мосгорсуд / ВКонтакте

Целый ряд депутатов из разных регионов России, главным образом представители партии "Яблоко", опубликовали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием допустить врачей к Алексею Навальному, который находится в покровской колонии N2.

Обращение разместил в соцсетях Лев Шлосберг, его опубликовала "Новая газета". Среди подписавшихся под ним депутатов - Дарья Беседина, Максим Резник, Борис Вишневский, Сергей Митрохин и Михаил Тимонов.

Депутаты подчеркнули, что врачей к политику необходимо допустить "по его добровольному выбору". Кроме того, по мнению авторов обращения, ответственность за жизнь Навального несет лично Путин.

"Происходящее по отношению к Навальному мы расцениваем как покушение на жизнь политического деятеля, совершаемое по мотивам личной и политической ненависти", - заявили депутаты. Они также потребовали "отменить все решения судов по уголовным и административным делам, принятые по политическим мотивам" и немедленно освободить политзаключенных.

Накануне почти 80 всемирно известных музыкантов, писателей, актеров, журналистов и ученых также опубликовали обращение к Владимиру Путину с требованием оказать медицинскую помощь Навальному.

Навальный объявил голодовку 31 марта из-за отсутствия должного лечения - он жаловался на сильные боли в спине и правой ноге. В колонии, по его словам, врач давала ему две таблетки "ибупрофена" в день и не говорила, какой у него диагноз.

16 апреля стало известно, что анализ крови Навального свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья. Администрация ИК-2 Владимирской области угрожает ему принудительным кормлением. По последним данным, вес политика составляет 77 килограммов (на 15 килограммов меньше, чем до прибытия в колонию).