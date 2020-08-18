В Башкирии 37 задержанных защитников шихана Куштау получили суммарно 350 суток ареста, 18 экоактивистам суд назначил штрафы на общую сумму 14700 рублей

Евгений Романов / Youtube.com Протесты в Башкирии проходят с начала августа. Башкирская содовая компания решила начать промышленную разработку шихана Куштау, который является одним из символов республики

Евгений Романов / Youtube.com

В Башкирии 37 задержанных защитников шихана Куштау получили суммарно 350 суток ареста, 18 экоактивистам суд назначил штрафы на общую сумму 14700 рублей. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала "Апология протеста". Судебные заседания продолжатся сегодня.

17 августа были вынесены решения в отношении 21 задержанного активиста. 18 активистов признаны виновными в самоуправстве (ст. 19.1 КоАП) и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) и наказаны штрафами на сумму 14,7 тыс. рублей, 37 человек по статье 19.3 КоАП суммарно получили 350 суток ареста (от суток до 15 суток каждый). По данным башкирского Совета по правам человека, в ходе столкновений с силовиками были задержаны от 70 до 90 человек, выступавших против разработки шихана Куштау.

Протесты в Башкирии проходят с начала августа. Башкирская содовая компания решила начать промышленную разработку шихана Куштау, который является одним из символов республики и состоит из известняка, который используется в производстве соды. 3 августа БСК начала вырубать лес на горе для проведения геологоразведки. Активисты не пускали на гору тяжелую технику и разбили палаточный лагерь по образцу того, что был создан в Шиесе Архангельской области.

15 августа палаточный лагерь протестующих был разрушен, жившие в нем активисты были вынуждены уехать, представители компании начали огораживать площадку забором из металлической сетки и колючей проволоки. В результате начавшихся столкновений с силовиками и чоповцами многие активисты получили травмы.

В ситуацию пришлось вмешаться главе республики Радию Хабирову, который сам выступал за разработку Куштау. Он пообещал, что шихан не будет разрабатываться, пока не найдут компромиссное решение. При этом он не привел подробностей о том, каким могло бы быть это решение. О поддержке протестующих заявили путешественник Федор Конюхов, рок-музыкант Юрий Шевчук, артист Максим Галкин и рэпер Face.