Совет атаманов России, первым заместителем которого является глава некоммерческого партнерства "Уральское казачество" Геннадий Ковалев, рекомендовал казакам не измерять температуру дистанционными термометрами, так как из-за этого "возможно стирание памяти". Как говорится в пресс-релизе на странице организации в "Яндекс.Дзен", казакам также не рекомендовали прививаться от коронавируса, пока вакцину не одобрит Всемирная организация здравоохранения.

"Мы не против вакцинации. Нужно разобраться, будут ли появившиеся антитела только защитными и не будут ли вызывать утяжеления течения болезни. Нам не нравится, что на все аргументы по поводу возможной небезопасности производители отвечают только тем, что во всем виновата конкурентная борьба. Даже мы понимаем, что это не научный аргумент", - сказал Геннадий Ковалев.

Он также утверждает, что за время пандемии коронавирусом не болел ни один казак. "Почему этот феномен умалчивают и не изучают? Болеют все, даже служители РПЦ, а казаки нет. Почему?" - недоумевает Ковалев.

По его словам, "казаки разумные и прагматичные люди". "Мы не только Пикабу читаем, но и на РБК захаживаем, а там пишут далеко не дураки", - заключил Ковалев.

11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной в России. Препарат получил название "Спутник V", оно связано с космосом, отмечает Znak.com.

Россиян начнут прививать с января 2021 года и только на добровольной основе, заверяют власти. По словам Путина, вакцину на себе уже испытала одна из его дочерей.