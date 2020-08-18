В России 4748 новых случаев COVID-19 за сутки, 132 человека умерли

За последние сутки в России выявлено 4748 случаев коронавируса в 83 регионах, 132 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Прирост заболевших оказался минимальным с 20 апреля, а умерших - максимальным с 5 августа, заметил Forbes.
Всего в стране выявлено 932 493 заболевших и 15 872 умерших. Из больниц за сутки выписано 6527 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 742 628 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 693 (11)
Санкт-Петербург - 157 (19)
Свердловская область - 149 (2)
Московская область - 145 (5)
Ставропольский край - 128 (3)
Ростовская область - 128 (5)
Красноярский край - 117 (5)
Нижегородская область - 116 (3)
Иркутская область - 108 (9)
Оренбургская область - 100 (1)
Саратовская область - 98 (1)
Кемеровская область - 96 (1)
Воронежская область - 95
Ульяновская область - 95
Омская область - 94 (8)
Алтайский край - 91 (8)
Волгоградская область - 89 (1)
Приморский край - 89 (1)
Краснодарский край - 84 (2)
Архангельская область - 83
Ямало-Ненецкий АО - 76 (1)
Хабаровский край - 73 (2)
Ханты-Мансийский АО - 72 (1)
Мурманская область - 67 (4)
Челябинская область - 67 (2)
Пермский край - 64 (2)
Республика Дагестан - 60
Сахалинская область - 60
Тюменская область - 55
Кировская область - 51 (1)
Пензенская область - 51 (1)
Новосибирская область - 50 (4)
Республика Саха (Якутия) - 47 (2)
Белгородская область - 45
Астраханская область - 44 (1)
Томская область - 44
Орловская область - 43 (1)
Самарская область - 43
Ярославская область - 37
Республика Алтай - 37
Вологодская область - 35
Республика Башкортостан - 34
Чувашская Республика - 33
Республика Бурятия - 33
Ивановская область - 32 (1)
Республика Мордовия - 32
Республика Коми - 31
Республика Татарстан - 30
Костромская область - 28 (2)
Курская область - 28
Тульская область - 28 (2)
Удмуртская Республика - 27 (2)
Рязанская область - 26
Тверская область - 26 (1)
Ленинградская область - 26 (2)
Калужская область - 25 (2)
Псковская область - 25 (1)
Курганская область - 25
Республика Ингушетия - 24
Магаданская область - 24 (1)
Республика Крым - 24 (2)
Тамбовская область - 23
Калининградская область - 23
Владимирская область - 22 (4)
Новгородская область - 20
Республика Тыва - 19
Карачаево-Черкесская Республика - 18
Брянская область - 17
Кабардино-Балкарская Республика - 17
Республика Марий Эл - 17
Амурская область - 17
Липецкая область - 16 (1)
Республика Хакасия - 16
Республика Адыгея - 15 (1)
Камчатский край - 14
Смоленская область - 13 (1)
Республика Северная Осетия - 10
Забайкальский край - 10
Республика Калмыкия - 6 (1)
Чеченская Республика - 6
Севастополь - 6 (1)
Республика Карелия - 4
Еврейская АО - 2