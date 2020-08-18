В России 4748 новых случаев COVID-19 за сутки, 132 человека умерли

За последние сутки в России выявлено 4748 случаев коронавируса в 83 регионах, 132 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Прирост заболевших оказался минимальным с 20 апреля, а умерших - максимальным с 5 августа, заметил Forbes.

Всего в стране выявлено 932 493 заболевших и 15 872 умерших. Из больниц за сутки выписано 6527 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 742 628 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 693 (11)

Санкт-Петербург - 157 (19)

Свердловская область - 149 (2)

Московская область - 145 (5)

Ставропольский край - 128 (3)

Ростовская область - 128 (5)

Красноярский край - 117 (5)

Нижегородская область - 116 (3)

Иркутская область - 108 (9)

Оренбургская область - 100 (1)

Саратовская область - 98 (1)

Кемеровская область - 96 (1)

Воронежская область - 95

Ульяновская область - 95

Омская область - 94 (8)

Алтайский край - 91 (8)

Волгоградская область - 89 (1)

Приморский край - 89 (1)

Краснодарский край - 84 (2)

Архангельская область - 83

Ямало-Ненецкий АО - 76 (1)

Хабаровский край - 73 (2)

Ханты-Мансийский АО - 72 (1)

Мурманская область - 67 (4)

Челябинская область - 67 (2)

Пермский край - 64 (2)

Республика Дагестан - 60

Сахалинская область - 60

Тюменская область - 55

Кировская область - 51 (1)

Пензенская область - 51 (1)

Новосибирская область - 50 (4)

Республика Саха (Якутия) - 47 (2)

Белгородская область - 45

Астраханская область - 44 (1)

Томская область - 44

Орловская область - 43 (1)

Самарская область - 43

Ярославская область - 37

Республика Алтай - 37

Вологодская область - 35

Республика Башкортостан - 34

Чувашская Республика - 33

Республика Бурятия - 33

Ивановская область - 32 (1)

Республика Мордовия - 32

Республика Коми - 31

Республика Татарстан - 30

Костромская область - 28 (2)

Курская область - 28

Тульская область - 28 (2)

Удмуртская Республика - 27 (2)

Рязанская область - 26

Тверская область - 26 (1)

Ленинградская область - 26 (2)

Калужская область - 25 (2)

Псковская область - 25 (1)

Курганская область - 25

Республика Ингушетия - 24

Магаданская область - 24 (1)

Республика Крым - 24 (2)

Тамбовская область - 23

Калининградская область - 23

Владимирская область - 22 (4)

Новгородская область - 20

Республика Тыва - 19

Карачаево-Черкесская Республика - 18

Брянская область - 17

Кабардино-Балкарская Республика - 17

Республика Марий Эл - 17

Амурская область - 17

Липецкая область - 16 (1)

Республика Хакасия - 16

Республика Адыгея - 15 (1)

Камчатский край - 14

Смоленская область - 13 (1)

Республика Северная Осетия - 10

Забайкальский край - 10

Республика Калмыкия - 6 (1)

Чеченская Республика - 6

Севастополь - 6 (1)

Республика Карелия - 4

Еврейская АО - 2

