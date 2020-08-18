Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

Пресс-служба Президента России Ангела Меркель

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Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии. Как сообщается на сайте Кремля, разговор состоялся по инициативе германской стороны.

"Обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела Республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, которого цитирует ТАСС, в ходе телефонного разговора с Путиным Меркель заявила, что белорусским властям следует прекратить применять силу против демонстрантов, а также немедленно отпустить политических заключенных и начать диалог с оппозицией, чтобы найти выход из кризиса.

Накануне Лукашенко, встретившись с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что в воскресенье ему звонила Ангела Меркель и хотела "поговорить", однако он "не со всеми готов сейчас общаться". Представитель правительства ФРГ, которого цитирует Reuters, опроверг эту информацию, заявив, что такой беседы между Меркель и Лукашенко не было со времени проведения выборов.

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Еще до выборов в Белоруссии главы МИД Германии, Франции и Польши Хайко Маас, Жан-Ив Ле Дриан и Яцек Чапутович обнародовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность развитием ситуации в Белоруссии и призвали местные власти обеспечить проведение честных и справедливых президентских выборов.

"Мы твердо поддерживаем право населения Белоруссии воспользоваться своими гражданскими свободами, в том числе избирательным правом, и выступаем за независимость и суверенитет республики", - говорится в заявлении. Его авторы отмечают, что возможность наблюдать за выборами не была предоставлена ни одной из международных организаций, включая ПАСЕ и Парламентскую ассамблею ОБСЕ.

Главы МИД Германии, Франции и Польши также призвали власти Белоруссии освободить всех находящихся в заключении по политическим мотивам, указав на то, что Белоруссия является "важным соседом ЕС" и активным членом программы "Восточного партнерства".

В свою очередь, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель назвал неприемлемыми ограничения свободы слова и аресты протестующих и активистов в преддверии президентских выборов. Он призвал "немедленно освободить всех активистов, защитников прав человека, блогеров и журналистов, задержанных по политическим мотивам", подчеркнув, что суверенитет и независимость страны могут быть усилены только путем проведения мирных, свободных и честных выборов.

"Страны ЕС призывают власти Белоруссии обеспечить соблюдение фундаментальных свобод мирных собраний и самовыражения в соответствии с международными обязательствами Белоруссии", - говорится в заявлении. ЕС также призвал Минск гарантировать соблюдение прав всех кандидатов в президенты и отказаться от использования силы против манифестантов.

Тогда же кандидат в президенты страны Светлана Тихановская обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой связаться с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко и потребовать от него проведения честных выборов. Она рассказала, что после выдвижения в президенты ей начали поступать угрозы, связанные с двумя детьми, и заявила о высоком уровне бедности в стране и давлении на инакомыслящих. "[Лукашенко] сделал Белоруссию страной, в которой гражданин должен решать: покупать ли мне сегодня кусок хлеба, пакет молока или лекарство? Народ беден, а наша экономика слаба. Люди живут от зарплаты до зарплаты... Белоруссия - страна страха. Правительство всегда может придумать причину, по которой вас посадят в тюрьму", - заявила она.

15 августа Александр Лукашенко заявил, что Россия "при первом же запросе" окажет всестороннюю помощь стране в случае внешних военных угроз в соответствии с договором в рамках Союзного государства и ОДКБ. По его словам, соответствующая договоренность достигнута лично с президентом России Владимиром Путиным, а самого Лукашенко волнует наращивание вооруженного компонента в соседних Польше и Литве, где проводятся военные учения НАТО. Комментариев от Кремля по поводу заявления белорусского президента тогда не последовало.

На следующий день в телеграм-канале Paris Burns и других СМИ были опубликованы видео с колоннами грузовиков с решетками на окнах. В описании к видео говорится, что они были сняты в Ленинградской области, а техника движется от Санкт-Петербурга на Лугу, что подтверждается геолокацией. Место съемки находится в 400 километрах от границы с Белоруссией. Часть этих грузовиков идентичны транспорту российского ОМОНа, который обычно присутствует на массовых мероприятиях в Санкт-Петербурге, а на машинах полностью отсутствуют маркировка и номерные знаки.