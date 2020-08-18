Один из трех фигурантов дела о кукле Путина в Перми получил два года колонии

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Ленинский районный суд Перми вынес приговор трем обвиняемым по делу об акции с куклой президента России Владимир Путина. Александр Шабарчин получил два года колонии, Данила Васильев - 1 год условно с испытательным сроком в один год

Ленинский районный суд города Перми

Ленинский районный суд Перми вынес приговор трем обвиняемым по делу об акции с куклой президента России Владимир Путина. Александр Шабарчин получил два года колонии, Данила Васильев - 1 год условно с испытательным сроком в один год, Александр Эткин (Котов), снимавший акцию, оправдан за отсутствием состава преступления, сообщает "Апология протеста". Большую часть журналистов и слушателей на заседание не пустили, одного из пришедших на оглашение приговора задержали.

В отношении активистов было возбуждено уголовное дело о хулиганстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По версии следствия, они совершили грубое нарушение общественного порядка "по мотивам политической, идеологической вражды, а также по мотивам вражды в отношении жителей Российской Федерации, поддерживающих деятельность президента РФ В.В. Путина".

В ноябре 2018 года к фонарному столбу в центре Перми привязали манекен в тюремной робе с лицом Путина и надписями "Лжец" и "Военный преступник Пыня В.В.". Позже в YouTube появилось видео, как люди в камуфляже и масках ведут человека в маске Путина по центру Перми, а потом привязывают чучело к столбу.

Полицейские задержали секретаря регионального отделения Либертарианской партии Александра Котова (Эткина) и его 17-летнего знакомого, которые проходили мимо и пытались снять манекен на видео. То же самое делали некоторые прохожие и даже полицейские. На следующий день после акции задержали Шабарчина. В январе 2019 года у него дома прошли обыски, в результате которых изъяли технику.

Изначально эксперты МВД не обнаружили разжигания ненависти в словах "лжец и военный преступник Пыня В.В.", то есть пришли к выводу, что необходимый квалифицирующий признак в деле отсутствует. Повторная экспертиза подтвердила это.

Позднее Следственный комитет заказал еще одну экспертизу, которая в декабре 2019 года уже нашла в видео акции мотив политической вражды и оскорбление сторонников президента. Эксперты в лице пяти преподавателей Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) также усмотрели в действиях фигурантов хулиганский мотив, выраженный в стремлении "в вызывающей форме проявить себя, выразить нарочито-показное отношение к обществу, другим людям и правилам общежития".

Согласно выводам экспертизы, Шабарчин был лидером группы, Васильев - заместителем, Эткин - участником. Защита утверждала, что ПГНИУ не вправе проводить такие исследования и предоставляла суду в качестве подтверждения письмо от ректора университета.

В приговоре сказано, что акция с чучелом - это "публичное осмеяние деятельности Путина и явное неуважение", а также нравственный ущерб той части общества, что солидаризируется с Путиным. По мнению суда, фигуранты выбрали выходной день с целью привлечения внимания людей. В то же время суд исключил мотив вражды к социальной группе, не признав таковой сторонников Путина.

Сотрудник полиции, приехавший на место акции, заявил в суде, что кукла Путина "дискредитирует власть". Полицейский якобы получил моральную травму, у него поднялось давление, сообщает "Апология протеста" в Twitter. Видеозапись акции он увидел и в СМИ, в том числе украинских. Руководитель "Национальнольно-освободительного движения" (НОД) Перми, который обратился в МВД по поводу акции с куклой, заявил, что у него "после просмотра упало настроение, наступила апатия".