Минобороны России На фото: в Башкортостане новобранцы сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции и прошли все мероприятия призыва

Минобороны России

Более 10 тыс. человек в Вооруженных силах России переболели коронавирусом, сообщили в Минобороны РФ во вторник, передает "Интерфакс".

"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 70 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 10 077 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства.

В нем отмечается, что на сегодняшний день выявлено 847 военнослужащих с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Кроме того, коронавирусом болеют 878 военнослужащих, курсантов и слушателей в военных вузах, а также 129 гражданских сотрудников ВС РФ, сообщили в Минобороны.