45% москвичей относятся к мэру Москвы положительно, 24% - отрицательно, что является наибольшим показателем за все время измерений с 2011 года. Еще год назад у Собянина была максимальная поддержка москвичей - 57% относились к нему положительно, негативное отношение было лишь у 12%

Moscow-Live.ru / Оксана Евланова Также начало преобладать отрицательное отношение к Мосгордуме: 36% называют работу депутатов плохой, тогда как год назад этот показатель составил 27%. Число тех, кто оценивает работу Мосгордумы положительно, осталось неизменным и составило 14%

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Почти половина москвичей относится к мэру Сергею Собянину позитивно, однако впервые в отношении его зафиксировано серьезное снижение положительных оценок и двукратное увеличение негативных оценок. Это следует из данных опроса, опубликованного на сайте "Левада-центра".

45% москвичей относятся к мэру Москвы положительно, 24% - отрицательно, что является наибольшим показателем за все время измерений с 2011 года. Еще год назад у Собянина была максимальная поддержка москвичей - 57% относились к нему положительно, негативное отношение было лишь у 12%.

Среди основных проблем города москвичи называют большое число приезжих и мигрантов (30%), пробки и загруженность дорог (27%), рост цен и падение уровня жизни (24%), плохую экологическую обстановку (17%) и проблемы здравоохранения (13%). К работам по благоустройству города 69% москвичей относятся скорее положительно, 28% - отрицательно. Введение пропускного режима на время карантина в Москве одобрили 54%, 44% - нет. Остановку большинства предприятий 55% москвичей не одобрили и лишь 39% оценили положительно.

Как пояснил "Ведомостям" замдиректора "Левада-центра" Денис Волков, хорошее отношение к мэру наиболее характерно для москвичей старших возрастов, материально обеспеченных и для тех, кто не пользуется интернетом. Молодые москвичи, активные пользователи интернета и малообеспеченные настроены по отношению к мэру более критично. Кроме того, на отрицательное отношение к мэру повлияли ограничения, введенные во время карантина, и экономические проблемы.

Также начало преобладать отрицательное отношение к Мосгордуме: 36% называют работу депутатов плохой, тогда как год назад этот показатель составил 27%. Число тех, кто оценивает работу Мосгордумы положительно, осталось неизменным и составило 14%. По словам экспертов, на ситуацию повлияли скандальные выборы в Мосгордуму в прошлом году и недавние коррупционные скандалы вокруг ее руководства.

Среди городских проблем на первое место вышли жалобы на мигрантов: по словам экспертов, с ухудшением уровня жизни люди переносят на приезжих свое недовольство ситуацией. По-прежнему много жалоб на пробки и загруженность дорог, а на третью позицию вышел рост цен.

Что касается федеральных властей, то о позитивном отношении к деятельности президента заявили 46% москвичей, о негативном отношении сообщили 18%. Электоральный рейтинг "Единой России" в столице составляет 24%, ЛДПР - 14%, причем у этой партии рост за год на 6 п. п., у КПРФ - 10%. К федеральной власти москвичи скорее лояльны, но из-за экономических проблем, последствий карантина и общей неуверенности в будущем поддержка президента и других представителей власти медленно ослабевает.

По словам политологов, падение рейтинга Собянина объясняется публичными действиями городских властей в период пандемии и карантинных ограничений. С одной стороны, мэрия демонстрировала высокую скорость принятия решений в экстраординарной ситуации и особое внимание к сфере здравоохранения, с другой - не смогла обеспечить полноценный диалог с москвичами, никак не объяснила ограничения их личных прав и свобод, а также неохотно признавала ошибки вроде "Социального мониторинга". Ускоренный выход из карантина в Москве лишь усилил подозрения в необоснованности столь жестких мер.

На фоне карантина обострилось ощущение проблемы с мигрантами и уровнем доходов, также выросла значимость экологической проблематики, связанная с интенсивной градостроительной политикой. По мнению политологов, недовольство москвичей проявит себя в том числе на выборах в Госдуму в 2021 году.