Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 552 случая в 85 регионах, Об этом сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".
Второй день подряд после относительного снижения уровня заболеваемости число новых случаев коронавируса в РФ превышает 28 тысяч в сутки. Увеличилось также количество подтвержденных летальных исходов - 611 против 587 скончавшихся от коронавируса накануне. В Москве за сутки зарегистрировано 6 937 новых случаев COVID-19, 72 пациента скончались, 5 821 выздоровели.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 791 тыс. 220 случаев коронавирусной инфекции (+1%), 49 762 умерших и 2 млн 228 тыс. 633 выписанных, в том числе 26 093 выписаны за последние сутки. Лечение продолжают 512 825 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 6937 (72)
Санкт-Петербург - 3757 (84)
Московская область - 1485 (34)
Нижегородская область - 503 (16)
Свердловская область - 402 (16)
Архангельская область - 393 (8)
Ростовская область - 389 (24)
Воронежская область - 388 (21)
Псковская область - 375 (3)
Вологодская область - 367 (4)
Республика Крым - 356 (7)
Республика Карелия - 351 (3)
Хабаровский край - 341 (2)
Красноярский край - 334 (15)
Пермский край - 331 (17)
Челябинская область - 310 (10)
Самарская область - 302 (6)
Республика Коми - 287 (10)
Ульяновская область - 286
Мурманская область - 282 (7)
Иркутская область - 279 (17)
Волгоградская область - 278 (5)
Саратовская область - 262 (6)
Забайкальский край - 262 (3)
Омская область - 240 (8)
Ставропольский край - 240 (7)
Приморский край - 240 (5)
Ленинградская область - 235 (6)
Тверская область - 233 (3)
Кировская область - 228 (1)
Ханты-Мансийский автономный округ - 227 (3)
Республика Бурятия - 212 (4)
Алтайский край - 218 (9)
Удмуртская Республика - 212 (3)
Тульская область - 207 (10)
Новгородская область - 207
Республика Саха (Якутия) - 205 (6)
Тюменская область - 168 (1)
Республика Башкортостан - 159 (3)
Липецкая область - 157 (5)
Кемеровская область - 157 (3)
Смоленская область - 154
Республика Дагестан - 152 (7)
Тамбовская область - 145 (2)
Амурская область - 143
Чеченская Республика - 142 (1)
Сахалинская область - 140
Рязанская область - 134 (3)
Республика Чувашия - 130 (9)
Костромская область - 119 (1)
Республика Алтай - 115 (3)
Курганская область - 109
Республика Калмыкия - 103 (4)
Республика Адыгея - 103
Кабардино-Балкарская Республика - 100 (2)
Республика Татарстан - 97 (3)
Карачаево-Черкесская Республика - 93
Республика Мордовия - 90
Республика Ингушетия - 89
Республика Северная Осетия-Алания - 87
Республика Тыва - 85 (7)
Севастополь - 80 (2)
Камчатский край - 78
Республика Марий Эл - 53
Магаданская область - 42 (1)
Еврейская автономная область - 29 (1)
Чукотский автономный округ - 6
Ненецкий автономный округ - 4