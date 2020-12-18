Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 552 случая в 85 регионах

Стопкоронавирус.рф В Москве за сутки зарегистрировано 6 937 новых случаев COVID-19, 72 пациента скончались, 5 821 выздоровели

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 552 случая в 85 регионах, Об этом сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".

Второй день подряд после относительного снижения уровня заболеваемости число новых случаев коронавируса в РФ превышает 28 тысяч в сутки. Увеличилось также количество подтвержденных летальных исходов - 611 против 587 скончавшихся от коронавируса накануне. В Москве за сутки зарегистрировано 6 937 новых случаев COVID-19, 72 пациента скончались, 5 821 выздоровели.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 791 тыс. 220 случаев коронавирусной инфекции (+1%), 49 762 умерших и 2 млн 228 тыс. 633 выписанных, в том числе 26 093 выписаны за последние сутки. Лечение продолжают 512 825 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 6937 (72)

Санкт-Петербург - 3757 (84)

Московская область - 1485 (34)

Нижегородская область - 503 (16)

Свердловская область - 402 (16)

Архангельская область - 393 (8)

Ростовская область - 389 (24)

Воронежская область - 388 (21)

Псковская область - 375 (3)

Вологодская область - 367 (4)

Республика Крым - 356 (7)

Республика Карелия - 351 (3)

Хабаровский край - 341 (2)

Красноярский край - 334 (15)

Пермский край - 331 (17)

Челябинская область - 310 (10)

Самарская область - 302 (6)

Республика Коми - 287 (10)

Ульяновская область - 286

Мурманская область - 282 (7)

Иркутская область - 279 (17)

Волгоградская область - 278 (5)

Саратовская область - 262 (6)

Забайкальский край - 262 (3)

Омская область - 240 (8)

Ставропольский край - 240 (7)

Приморский край - 240 (5)

Ленинградская область - 235 (6)

Тверская область - 233 (3)

Кировская область - 228 (1)

Ханты-Мансийский автономный округ - 227 (3)

Республика Бурятия - 212 (4)

Алтайский край - 218 (9)

Удмуртская Республика - 212 (3)

Тульская область - 207 (10)

Новгородская область - 207

Республика Саха (Якутия) - 205 (6)

Тюменская область - 168 (1)

Республика Башкортостан - 159 (3)

Липецкая область - 157 (5)

Кемеровская область - 157 (3)

Смоленская область - 154

Республика Дагестан - 152 (7)

Тамбовская область - 145 (2)

Амурская область - 143

Чеченская Республика - 142 (1)

Сахалинская область - 140

Рязанская область - 134 (3)

Республика Чувашия - 130 (9)

Костромская область - 119 (1)

Республика Алтай - 115 (3)

Курганская область - 109

Республика Калмыкия - 103 (4)

Республика Адыгея - 103

Кабардино-Балкарская Республика - 100 (2)

Республика Татарстан - 97 (3)

Карачаево-Черкесская Республика - 93

Республика Мордовия - 90

Республика Ингушетия - 89

Республика Северная Осетия-Алания - 87

Республика Тыва - 85 (7)

Севастополь - 80 (2)

Камчатский край - 78

Республика Марий Эл - 53

Магаданская область - 42 (1)

Еврейская автономная область - 29 (1)

Чукотский автономный округ - 6

Ненецкий автономный округ - 4

