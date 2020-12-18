Из 16 государств, с которыми возобновлено авиасообщение, Роспотребнадзор считает безопасными по COVID-19 только африканские страны

АГН Москва / Александр Авилов Россия на сегодняшний день возобновила авиасообщение с 16 странами: Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, ОАЭ, Мальдивами, Египтом, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Сербией, Кубой, Японией, Сейшельскими Островами и Эфиопией

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Эпидемическая обстановка по коронавирусу соответствует всем нужным критериям, установленным Роспотребнадзором, только в трех из 16 стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение. Согласно критериям ведомства, для возобновления авиасообщения со страной показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние две недели не должен превышать 40 на 100 тыс. населения, среднесуточный показатель темпа прироста за 14 дней должен равняться или быть ниже 1%, а показатель распространения инфекции Rt (среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции) - менее 1.

"Всем критериям, по состоянию на 13 декабря, эпидемиологическая обстановка соответствует только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии, по двум из трех критериев - в Киргизии, Египте, на Кубе и Мальдивах, одному из трех - в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, которое приводит ТАСС.

Роспотребнадзор рекомендует заранее выбирать для путешествий безопасные в эпидемиологическом плане страны и не забывать о соблюдении мер профилактики коронавируса - носить маски, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию. При появлении симптомов инфекционного заболевания следует оставаться дома и вызвать врача.

Россия на сегодняшний день возобновила авиасообщение с 16 странами: Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, ОАЭ, Мальдивами, Египтом, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Сербией, Кубой, Японией, Сейшельскими Островами и Эфиопией.

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Белоруссии, Казахстане, Турции и Швейцарии не соответствует ни одному из трех нужных критериев Роспотребнадзора. В ведомстве также отметили, что сейчас в большинстве стран, в том числе Европейского региона, ситуация по коронавирусной инфекции является осложненной.

Россияне заплатили 23 млн рублей штрафов при возвращении из-за границы

Сумма штрафов для россиян за несвоевременное прохождение тестов на коронавирусную инфекцию по возвращении в Россию из-за рубежа превысила 23 миллиона рублей. "В настоящее время в связи с несвоевременным прохождением обследования на COVID-19 в отношении российских граждан, вернувшихся из-за границы, наложено штрафов на общую сумму 23 075 600 руб", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Россияне, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ, должны сделать ПЦР-тест на коронавирус в течение трех дней с момента прилета в страну и разместить информацию о результате в Едином портале государственных услуг (ЕПГУ). До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.