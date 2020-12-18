Moscow-Live / Акишин Вячеслав Следователя СК Левона Агаджаняна задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением и фальсификации доказательств по делу о перестрелке в башне "Око" в Москва-сити в 2017 году

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Следователя СК Левона Агаджаняна задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением и фальсификации доказательств по делу о перестрелке в башне "Око" в Москва-сити в 2017 году. Об этом сообщил РБК источник в СКР, и подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

По словам источника, задержание Агаджаняна проводили следователи СКР при поддержке сотрудников ФСБ. Он проходит подозреваемым по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности" (ст. 285 и 303 УК). Речь идет о подмене гильз на месте преступления. Тогда на парковке у небоскреба нашли 15 гильз и только восемь пуль.

Напомним, вооруженный конфликт в "Москва-Сити" произошел 17 ноября 2017 года во время празднования юбилея бизнесмена Дмитрия Павлова. Тогда в результате перестрелки между охранниками, которая началась на улице и затем переместилась в ресторан, один человек был убит, еще пятеро получили ранения.

Следователь московского ГСУ СКР Левон Агаджанян, который расследовал дело о перестрелке, первоначально считал, что виновниками вооруженного конфликта были спортсмены-дагестанцы, охранявшие экс-акционера компании "Вимм-Билль-Данн" Гавриила Юшваева.

Пресненский райсуд Москвы арестовал главу службы охраны бизнесмена, двукратного чемпиона мира по кикбоксингу Магомеда Исмаилова, а также охранника Эльдара Хамидова. Их обвинили в хулиганстве (ст. 213 УК РФ), а охранника Хамидова - и в покушении на убийство (ст. 30 и ст. 105). Между тем сотрудник центра специального назначения ФГУП "Охрана" Росгвардии Дмитрий Якобсон, получивший в перестрелке тяжелое ранение в живот, а также сотрудники ЧОПа Титоренко и Койда, охранявшие на вечеринке Дмитрия Павлова, фигурировали в материалах в качестве потерпевших.

Однако 3 августа 2017 года следователь Агаджанян неожиданно предъявил трем бывшим потерпевшим обвинение в хулиганстве. По новой версии следствия, спецназовец и охранники, узнав о перепалке у входных дверей "Око", спустились вниз и нецензурно ругались, оскорбляя "человеческое достоинство" Магомеда Исмаилова.

Титоренко якобы плюнул в сторону Хамидова и вытащил оружие, после чего все трое открыли стрельбу и покинули место происшествия. Однако экспертизы показали, что из пистолета Дмитрия Якобсона не стреляли, а смывы с его рук показали отсутствие пороховой гари. Пуля попала Якобсону в живот уже через пару минут после начала конфликта, после чего он потерял сознание и был увезен в больницу на скорой.

Разгоревшийся скандал привел к передаче дела в центральный аппарат СКР: за несколько дней до этого родным погибшего Койды предлагали закрыть дело в связи с его смертью, но те отказались, поскольку это было бы нереабилитирующим основанием. Исмаилову было предъявлено обвинение в покушении на убийство (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК), дело же против спецназовца и охранников в итоге закрыли.