Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил о готовности сотрудничать с Минздравом России по вопросу привлечения немецких компаний для совместного производства российских вакцин в Европе, сообщает "Интерфакс".

Как сообщили в российском министерстве, глава ведомства Михаил Мурашко провел со своим немецким коллегой телефонный разговор по поручению президента России Владимира Путина.

""Йенс Шпан сообщил о готовности сотрудничать с Минздравом России по вопросу привлечения немецких компаний для совместного производства российских вакцин. Согласно достигнутой договоренности, в ближайшее время российские и немецкие эксперты в рабочем порядке проведут переговоры по вопросу поиска мощностей для совместного производства российских вакцин", - отмечает пресс-служба Минздрава.

Мурашко рассказал коллеге об эффективности российских препаратов от COVID-19, а также о специальной онлайн-платформе, где содержится вся информация о вакцинированных, уточнили в пресс-службе.

В Минздраве заверили, что в ближайшее время российские и немецкие эксперты проведут переговоры по вопросу поиска производственных мощностей для совместного производства российских вакцин. На сайте пресс-службы Минздрава Германии информации о переговорах с Россией нет.

Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре (на базе пептидных антигенов).