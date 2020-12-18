Телеканал ТНТ закроет реалити-шоу "Дом-2" как "действующий формат", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала. Большой финал "Дома-2" состоится 30 декабря. В дальнейшем временной слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендапа.

Директор ТНТ Роман Петренко объяснил решение закрыть проект желанием телеканала сосредоточиться на других форматах. "За 16 лет с момента запуска „Дом-2" телевизионное пространство сильно изменилось - в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи - самые популярные в стране: сериалы и юмор. Все остальное должно уйти", - сказал Петренко.

При этом телеграм-канал Mash сообщает, что речь идет не про полное закрытие, а про некую смену формата. Телеведущая и модель Виктория Боня сообщила каналу, что ее уже позвали на съемки шоу в феврале.Остатки "Дома-2" в эфире ТНТ могут быть переформатированы, например, в некоторое подобие своего "ТикТокХауса", предрекает Mash.

В пресс-службе ТНТ заявили, что не могут комментировать слова Бони, подчеркнув, что все подробности есть в официальном пресс-релизе. Позже генеральный директор "Дома-2" Александр Расторгуев также заявил, что проект не закрывается, но подтвердил, что он прекращает выходить на ТНТ.

Большая часть работников проекта "Дом-2" - не менее 300 человек - были оформлены как индивидуальные предприниматели, напомнил телеграм-канал Baza. Поэтому теперь, после закрытия шоу, они не смогут претендовать ни на какие компенсации. Новость о прекращении проекта большинство сотрудников восприняли очень тяжело, так как основной костяк команды проработал друг с другом более 15 лет. Часть коллектива люди предпенсионного возраста, которые, как отмечают источники канала, вряд ли смогут найти себе новую работу.

Как также пишет Baza, "Дом-2" закрывают из-за конфликта телеканала и продакшн-компании с администрацией президента и Роскомнадзором. Недовольство чиновников вызывал скандальный имидж проекта, и, соответственно, всего телеканала.

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов надеется, что таких проектов как "Дом-2" больше не будет. "Да неужели. Если без лишних эмоций, можно просто зафиксировать закрытие очередного мрачного проекта. И лучше так, скупой строкой. Другое дело, что этот многолетний телевирус удобрил в целом поколении ростки пренебрежения к действительности. Пусть сдохнет тихо, без реинкарнации в клонах", - написал Нилов в Telegram-канале.