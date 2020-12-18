Гособвинение запросило три года колонии общего режима для муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой

АГН Москва / Сергей Ведяшкин О возбуждении уголовного дела по статье 212.1 УК РФ в отношении 47-летней Юлии Галяминой СК РФ сообщил 31 июля

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Гособвинение запросило три года колонии общего режима для муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. Она была одним из организаторов кампании против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Оппозиционного политика привлекли к ответственности по "дадинской" статье - о многократном нарушении правил проведения митингов.

Юлия Галямина сообщила о запросе прокуратуры на своей странице в Twitter. Она также отметила, что реальную угрозу ее действий в ходе судебного процесса в Тверском районном суде никто так и не доказал.

"Неудобства, связанные с любыми публичными мероприятиями, - да. А реальной угрозы кому-то не было", - отметила депутат.

Свое преследование Галямина и ее защитники связывают с попыткой властей не дать ей участвовать в выборах. В прошлом году Юлия Галямина пыталась зарегистрироваться как кандидат на выборах в Мосгордуму, но получила отказ. Спустя несколько месяцев после этого муниципальный депутат заявила о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму в 2021 году.Если приговор будет обвинительным, Галямина станет четвертой осужденной по "дадинской" статье после самого Ильдара Дадина, Константина Котова, который на днях вышел из колонии, и архангелогородца Андрея Боровикова, отмечает "Медиазона".

О возбуждении уголовного дела по статье 212.1 УК РФ в отношении 47-летней Юлии Галяминой СК РФ сообщил 31 июля. Затем к депутату пришли с обыском. За два с половиной месяца до возбуждения дела законодатели расширили перечень оснований для запрета на участие граждан России в выборах. Теперь одним из поводов для отказа в регистрации стала судимость по "дадинской" статье.

В основу обвинения легли административные протоколы, составленные на Галямину во время летних протестов 2019 года против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Силовики тогда жестоко разгоняли уличные выступления в центре Москвы, а десятки задержанных позже стали фигурантами "московского дела" об участии в массовых беспорядках.

В обвинительном заключении говорится, что Галямина летом 2019-го призывала к уличным акциям и сама принимала в них участие. По утверждению обвинения, демонстранты мешали пешеходам и автомобильному движению. Всего на депутата тем летом составили шесть протоколов по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения массовых акций). Суммарно ей назначили 70 тысяч рублей штрафов. Юлия Галямина провела в спецприемнике больше месяца. Решения по некоторым протоколам суды выносили спустя полгода - уже зимой.

Кроме того, в деле упомянуто собрание 15 июля 2020 года на Пушкинской площади. Галямина тогда собирала подписи против поправок в Конституцию, обнуливших президентские сроки Владимира Путина. В этом случае обвинение подчеркивает, что депутат проигнорировала решение московских властей, которые не согласовали акцию из-за "опасности распространения коронавируса". В результате на площади собрались не менее 400 человек, которые "подвергли себя и окружающих" опасности заражения. Часть протестующих после встречи на Пушкинской прошла небольшим шествием по бульварам.

"У них основная линия то, что мы всех перезаражали страшно на Пушкинской коронавирусом, потому что там люди были без масок. Вся Москва заразилась", - иронизирует Юлия Галямина.

Главными доказательствами в деле стали показания 38 полицейских и одного сотрудника московской мэрии. Замначальника управления департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Анатолий Вакульчук рассказывал, что мэрия отклонила заявку на акцию 15 июля 2020 года, поданную оппозиционерами (Галяминой в их числе не было), но несмотря на это, в центре состоялся митинг, переросший в шествие. Защита возражала, что Галямина и ее единомышленники не проводили массовое мероприятие, а лишь собирали подписи против поправок в Конституцию. Но и в сборе подписей Вакальчук усмотрел нарушение - на этот раз коронавирусных ограничений, введенных мэрией: "В подписных листах почти все граждане расписывались одной и той же ручкой, передавая ее друг другу, при этом они были без перчаток".

Другой свидетель - замначальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Дарья Василевская - подтвердила, что участники сбора подписей не соблюдали мер безопасности и "существовала угроза заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19". "Не исключается, что кто-то из граждан мог болеть или заразиться указанной инфекцией, при этом заболевание проходило в бессимптомной форме и они не обращались в медицинские учреждения", - добавила чиновница.

Обвинение также пыталось доказать, что протестующие летом 2020 года повредили стекло в гастро-баре "Белка" на Петровке, однако сотрудница заведения в суде рассказала, что неизвестно, кто именно это сделал - силовики или демонстранты. В итоге потерпевших в деле не появилось.

После дела оппозиционера Ильдара Дадина - первого осужденного по статье 212.1 УК - Конституционный суд разъяснил порядок применения этой статьи. КС указал, что уголовное дело может быть возбуждено только при условии, что акции "повлекли причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям". В случае Галяминой обвинение утверждает, что угроза здоровью граждан заключилась в возможном заражении коронавирусом и выходе протестующих на проезжую часть.

"Это все какая-то мнимая угроза, которую они сами видят, - говорит адвокат Мария Эйсмонт, представляющая интересы муниципального депутата. - Они всех, кого задержали - там около 150 человек задержали - их данные отправили в Роспотребнадзор. И там сказали, что никто из них не заразился коронавирусом. У них теперь вообще все угроза".

Юлия Галямина считает, что решение в ее деле зависит не от судьи Анатолия Белякова, а от политического руководства страны. "Решения принимаются в администрации президента по мне, поэтому его поведение ни о чем не свидетельствует. Это попытка помешать мне как политику, потому что они увидели во мне сильного политика - прежде всего, Путин. Женщину, которая политически совершенно неуязвима. Как человек, как гражданин я, конечно, уязвима, а политически сегодня тренд во всем мире на женщин, и в постсоветском пространстве. Они испугались. После того, как я начала кампанию против поправок, они поняли, что я не просто муниципальный депутат, а занимаюсь федеральной политикой", - уверена Галямина.