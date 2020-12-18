Moscow-Live.ru / Шуклина Ольга Российский юрист получил 4 года колонии за хищение 819 тыс. евро, хранившихся на счету Минфина Нидерландов

Moscow-Live.ru / Шуклина Ольга

Суд в Москве приговорил российского юриста-международника Якова Мельникова к четырем годам колонии общего режима за кражу более 819 тысяч евро с депонентского счета министерства финансов Нидерландов, сообщили в СК РФ. Эти деньги причитались российскому государству, отметили в ведомстве.

Деньги, которые стали предметом хищения, Минсвязи СССР в 1991 году внесло на этот счет в качестве членского взноса при вступлении в международный консорциум спутниковой связи "Интелсат" на основании постановления кабинета министров СССР. Мельников узнал об этих деньгах.

После банкротства консорциума юрист, "имея умысел на личное обогащение", в 2012-2013 годах предоставил в Минфин Нидерландов поддельные документы с ложными сведениями о том, будто бы российское государство передало ему право истребовать эти деньги. Голландские чиновники попались на эту уловку.

Похищенные средства Мельников потратил по своему усмотрению. Сумма хищения по курсу Банка России на дату кражи превысила 33 млн рублей.

Позднее юрист был задержан сотрудниками СК РФ и ФСБ. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этой статье юристу грозило наказание в виде 10 лет лишения свободы.

В рамках расследования уголовного дела на денежные средства, недвижимое имущество и автомобиль Мельникова судом был наложен арест. Суммарная стоимость этого имущества превысила 13 млн рублей и 317 тыс. долларов США.