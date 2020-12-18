Пресс-служба Правительства России Михаил Мишустин подписал документы о "новогодних" выплатах семьям с детьми

Пресс-служба Правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документы, обеспечивающие порядок и финансирование президентских выплат по 5 тыс. рублей на детей до восьми лет. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель правительства напомнил, что на состоявшейся накануне ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин поручил выплатить каждой семье с детьми до 7 лет по 5 тысяч рублей каждому.На эти цели будет направлено более 73,5 млрд рублей, а выплаты на всех детей с рождения до семи лет включительно охватят почти 15 млн человек.

При этом российские семьи, которые в течение 2020 года уже получали различные выплаты на детей, получат новую выплату автоматически, никаких заявлений для нее не потребуется. Направить заявление о выплате надо будет лишь в случае, если был закрыт банковский счет или семья ранее не получала выплат, в том числе потому, что ребенок родился после 1 июля этого года. Таким семьям следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда или подать заявление через портал госуслуг.

Мишустин также сообщил, что сразу же после пресс-конференции президента в четверг на портале госуслуг была размещена соответствующая электронная форма. "Меньше чем за два часа поступило более 100 тыс. электронных обращений. На сегодняшнее утро их число превысило 300 тыс.", - проинформировал премьер, уточнив, что заявления будут рассматривать не более пяти дней, после чего в течение следующих трех рабочих дней средства должны быть перечислены. Он потребовал от Пенсионного фонда неукоснительно соблюдать эти сроки: министр труда Антон Котяков и министр финансов Антон Силуанов должны взять ситуацию с новогодними выплатами на личный контроль.

"Проведите информационную кампанию, и если человек считает, что ему средства необоснованно не перечислили или случилась какие-то проволочки, разбирайтесь в каждом конкретном случае. Все дети должны получить эту президентскую выплату", - подчеркнул премьер.