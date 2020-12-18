Епархиальный суд Москвы вызвал известного блогера и миссионера протодиакона Андрея Кураева для дачи показаний в качестве обвиняемого по делу о церковном правонарушении. Текст вызова на церковный суд, который разместил телеграм-канал "Церквач", гласит, что заседание состоится 22 декабря в 10:00 в Храме Христа Спасителя.

Точной формулировки предъявленных Кураеву обвинений в вызове не содержится: вместо этого суд ссылается на апрельский указ патриарха Кирилла.

В эмоциональном апрельском указе сообщалось, что Кураев запрещен в священнослужении из-за публичных оскорблений в соцсетях памяти скончавшегося от коронавируса настоятеля Богоявленского кафедральною собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина в день его кончины. Когда вирус только появился, преобладающим настроением в церковных кругах было ковид-диссидентство, напоминает "Новая газета". В частности, тогда протоиерей Агейкин, осудил закрытие храмов и заявив, что остановить вирус может только молитва. Кураев же осознал опасность надвигающегося на человечество испытания еще в январе, о чем написал ряд постов, признанных священноначалием "паникерскими" и "провокационными".

"В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса", - отзывался о нем Кураев. Кроме оскорбления Агейкина, патриарх упоминает некоторое количество жалоб на Кураева, поступивших к нему.

Сам Андрей Кураев заявил, что РПЦ так и не предъявила ему обвинение и отказывается это делать до начала заседания, ссылаясь на закрытый характер процесса.

Сам Кураев уже анонсировал свое "намерение совершить непослушание" и не явиться в суд, поскольку не обнаружил ни в каноне, ни в его толковании норм, наказывающих за неявку в суд.

15 декабря он опубликовал письмо председателю епархиального суда (он же - фактический настоятель храма Христа Спасителя) протоиерею Михаилу Рязанцеву о своем отказе участвовать в его заседаниях.

"Это значит, что моя неявка вполне нейтральна по своим последствиям: защититься мне все равно не дадут, а тяжесть обвинения она не увеличит. Мой не-приход на суд плох одним: возможно, я так никогда и не узнаю, за что же именно наказан. Мне вручат приговор (а, может и не вручат, а передадут лишь патриарший указ, изданный на основе этого приговора). В нем будет ссылка на широко толкуемые каноны типа „досадил архиерею", но не будет „эпизодов обвинения" и описания моих конкретных деяний с их правовой квалификацией. […] К сведению церковного суда: у нас не вполне совпадающие системы ценностей. Разрешаю внести это в приговор", - резюмирует он.

Самим громким церковно-судебным процессом 2020 года было дело среднеуральского схиигумена Сергия (Романова), которого раньше называли "духовником Поклонской". В мае Екатеринбургский митрополит Кирилл запрещает Сергия в служении; 15 июня начинается епархиальный церковный суд над ним; 3 июля церковный суд извергает Сергия из сана; 19 июля патриарх утверждает это решение; 10 сентября новый церковный суд отлучает Сергия от церкви; 19 октября патриарх утверждает и это решение.

Андрей Кураев в свое время был одним из наиболее активных деятелей РПЦ, ратовавших за избрание митрополита Кирилла на Московский патриарший престол. Вскоре после избрания предстоятель повысил диакона Андрея до ранга протодиакона.

Как напоминает "Интерфакс", в последние годы Кураев стал одним из главных оппонентов многих ведущих представителей духовенства РПЦ, за что в 2013 году был уволен из Московской духовной академии, где долгое время преподавал.

В интервью "Московскому комсомольцу" 28 апреля протодиакон Андрей Кураев, в частности, высказался об отношении к коронавирусу и мерам по ограничению инфекции в РПЦ: "Печально, что период хвастовства в нашей среде растянулся на два месяца. Суеверия во время эпидемий опасны".