Военный суд в Москве арестовал бывшего замдиректора Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, на прошлой неделе генералу предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в качестве организатора. С него было взято обязательство о явке.

Ранее военные следователи СКР начали расследование по фактам закупок Росгвардией обмундирования низкого качества по завышенным ценам. Как сообщалось, предполагаемый ущерб, нанесенный ведомству от сделок с единственным поставщиком, которые курировал генерал-лейтенант Сергей Милейко, может превысить 680 млн рублей.

Речь идет о контрактах, которые были заключены в 2017-2019 годах, поставщиком обмундирования и сопутствующего инвентаря выступала уфимская компания "Спецшвейснаб". После создания Росгвардии в 2016 году предполагалось, что закупки для нее будут осуществляться в рамках открытых конкурсов. Однако назначенный первым заместителем главы Росгвардии Сергей Меликов и заместитель директора по тыловым вопросам Сергей Милейко смогли обойти это ограничение. С помощью специального распоряжения правительства, фактически отменившего предыдущие приказы руководства Росгвардии, почти все "вещевые" вопросы удалось передать "Спецшвейснабу".

За три года компания получила 134 контракта на общую сумму 3 млрд 643 млн руб., многие из них заключались без должного финансово-экономического обоснования и по завышенным ценам. В частности, пара перчаток при стоимости 580 руб. закупалась за 720 руб., поясные ремни - за 600 вместо 395, брючные ремни - за 280 вместо 117, женские кожаные поясные ремни - за 450 вместо 250, парадные пояса - за 900 вместо 566 руб.

Примерно так же обстояло дело с поставками футболок и форменных тельняшек. Последние стоили 470 руб. за штуку вместо положенных 220. Только на тельниках, по предварительным подсчетам, Росгвардия потеряла 17,5 млн руб., на футболках и поясах - около 86 млн, а общий ущерб ведомства оценивается в 676 млн руб.

При этом "Спецшвейснаб" являлся довольно небольшой компанией, не обладавшей серьезными производственными мощностями, и для изготовления необходимого имущества ему приходилось привлекать субподрядчиков и субсубпорядчиков. В итоге, по некоторым данным, настоящими производителями оказывались заключенные колоний.

Сама продукция была весьма низкого качества, однако испытаний и опытной эксплуатации обмундирования не производилось. Так, для расчета Росгвардии на параде 9 мая 2018 года было поставлено 450 полушерстяных комплектов обмундирования. Однако 200 из них не прошли приемку и их пришлось срочно перешивать и исправлять.

В Росгвардии напомнили, что 18 августа 2019 года генерал Милейко был уволен в связи с досрочным расторжением контракта, хотя тот был заключен до 2021 года. Поводом стали результаты проверки, позже легшие в основу уголовного дела. Следователи столичного главка СКР расследуют сразу 11 уголовных дел по фактам предполагаемых хищений бюджетных средств и злоупотреблений при закупках у "Спецшвейснаба". Гендиректор этой компании Игорь Шальнов сейчас находится под домашним арестом. По словам близких к следствию источников, он дал подробные признательные показания о сотрудничестве с генералом. Также не исключено уголовное преследование Милейко за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Милейко также обвиняют в мошенничестве, связанном с незаконным получением нежилого помещения в подмосковной Балашихе, где супруга Милейко открыла салон красоты. Сначала с помощью подложных документов недвижимость была оформлена на пожилую родственницу офицера Галину Пискунову, а затем их перепродали самой Галине Милейко за 980 тыс. рублей при номинальной стоимости в 21 млн рублей.