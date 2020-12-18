В пятницу не стало первого зампреда комитета по бюджету и налогам Валентина Шурчанова, депутата четырех созывов Госдумы. Об этом депутатам фракции и его аппарату сообщило днём руководство КПРФ, передает РБК.

"Он долго болел, был госпитализирован, и вот сегодня, к сожалению, скончался. Человек с большой биографией, очень жаль", - заявил первый зампред ЦК КПРФ, депутат Юрий Афонин.

Шурчанов был первый председатель Госсовета Чувашии, с 1997 г. - член президиума ЦК КПРФ, пять раз избирался в Госдуму, в первый раз отказался от мандата. В КПРФ он в разные годы был главным редактором газеты "Правда", секретарем ЦК по вопросам формирования депутатской вертикали и секретарём ЦК.

Дважды участвовал в выборах главы Чувашии, в 1997 и в 2015 году. С 1996 по 1998 год был членом Совета Федерации.

Депутат голосовал, в числе прочего, за так называемый "Закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление гражданами США детей из России, за утверждение присоединения Крыма и за штрафы организациям, признанных в России иностранными агентами.

Последние несколько недель Шурчанов находился в тяжелом состоянии. "Он неделю лежал в реанимации, а потом на ИВЛ", - сообщили во фракции КПРФ. Вероятнее всего, прощание с депутатом пройдет 21 декабря. Похороны пройдут в Чебоксарах.

Ранее от коронавируса скончался депутат Госдумы и зампред думского комитета по финансовому рынку Ваха Агаев. Он также представлял от КПРФ .

На этой неделе спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что пять депутатов парламента повторно заразились коронавирусом. Всего, по словам спикера, 157 депутатов переболели либо находятся в больнице на данный момент.