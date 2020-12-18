Бизнесмен Евгений Пригожин, известный как "повар Путина", подал новый иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному и его соратнику Владимиру Милову. Копия иска опубликовала пресс-служба компании "Конкорд" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Претензии связаны с эфиром на YouTube-канале "Навальный LIVE", в котором Милов назвал бизнесмена "бандитом, который обслуживает Путина по всяким нехорошим делишкам", а также обвинил его в "вовлечении малолетних в проституцию" и назвал сутенером.

"Прошу суд признать следующие сведения (утверждения), распространённые Алексеем Навальным и Владимиром Миловым, <...> недостоверными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию", - говорится в иске Пригожина. Он требует удалить ролик и выпустить опровержение, а также взыскать с каждого из ответчиков по 5 млн рублей за распространение "оскорбительной и недостоверной информации".

В октябре Пригожин подал в суд на оппозиционера Алексея Навального, юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и менеджера проектов ФБК Леонида Волкова. Часть претензий касается высказываний о связи бизнесмена с убийствами журналистов. Иск в отношении Навального также связан с его июльским постом в Twitter, в котором утверждалось, что на связанные с оппозиционером счета поступил 1 млн руб. от Пригожина. При этом деньги Пригожина названы деньгами, заработанными "на поставках тухлятины в детские сады и школы", а сам Пригожин назван "ворюгой". "Указанные сведения не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца", - говорилось в заявлении.

В 2019 году Арбитражный суд Москвы обязал Алексея Навального удалить с его Youtube-канала ролик про пищевой комбинат "Московский школьник" и опровергнуть порочащие сведения о компании. Суд постановил взыскать с Навального, ФБК и автора расследования, юриста ФБК Любови Соболь, по 29 млн рублей в пользу "Московского школьника". В конце июля Навальный заявил, что ликвидирует ФБК из-за этого судебного решения. В ответ на это Пригожин перевел на счет ФБК 1 млн рублей "в качестве пожертвования". Навальный позднее сообщил, что ФБК вернул деньги Пригожину.

Позднее стало известно, что компания "Конкорд" Евгения Пригожина выкупила долг оппозиционеров у "Московского школьника", что означало, что он намерен взыскать долг напрямую в свою пользу. "Я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей", - говорил Пригожин.