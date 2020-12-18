NEW_PHOTOS / DepositPhotos Власти намерены использовать TikTok для агитации на столичных выборах в Госдуму-2021

NEW_PHOTOS / DepositPhotos

Провластные политтехнологи планируют активно использовать TikTok для агитации в Москве на выборах в Госдуму 2021 года. Как пишет "Медузы", они надеются привлечь к голосованию за кандидатов от власти молодежь, которая мало интересуется политикой. TikTok уже пробовали использовать на региональных выборах, и этот опыт был признан удачным.

Задействовать TikTok в выборной кампании в Госдуму 2021 года предложил политтехнолог Дмитрий Гусев, который является одной из ключевых фигур в неофициальном предвыборном штабе мэрии, отвечая за соцсети и медианаправление в агитации кандидатов от власти. TikTok будет использоваться для раскрутки слоганов кандидатов от власти в одномандатных округах и из списка единороссов в Госдуму. Слоганы кандидатов превратятся в хэштеги, под которыми пользователям TikTok предложат размещать свои видео.

Эта идея основана на итогах кампании бывшего врио главы Пермского края Дмитрия Махонина, который выиграл губернаторские выборы осенью 2020 года. Тогда в TikTok создали аккаунт под названием "Развиваем Прикамье", в котором размещались ролики с одноименным хэштегом. Аккаунты с тем же названием появились в Facebook и Instagram, в них постили позитивные новости об инициативах краевых властей, и формально предвыборной агитации там не было.

В TikTok же не было не только собственно политического, но и социального содержания. В первом ролике молодой человек рассказывает знакомому о хэштеге #РазвиваемПрикамье и предлагает записать видео под трек в духе "кальянного рэпа" - повторяющуюся фразу "Развиваем Прикамье", пропущенную через автотюн. После этого в соцсетях появилось около двух десятков роликов с этой музыкой, но с очень разным содержанием: от видео с собаками и кошками до фотографий городов Пермского края. Отдаленное отношение к хэштегу-слогану имеет только один ролик, участница которого призывает "честно и хорошо развивать наш край".

У самого первого ролика, в котором используется трек "Развиваем Прикамье", на момент публикации было 705 лайков, еще один TikTok набрал 112 лайков, но большинство - не больше 3-5. Тот же первый ролик просмотрели 45 тысяч человек, большинство роликов - 2-5 тысяч пользователей. Всего на аккаунт подписался 661 пользователь.

При этом других роликов с хэштегом #РазвиваемПрикамье было довольно много, но предложенный трек в них не используется, а их содержание не имеет отношения ни к Пермскому краю, ни к его развитию. Зато их просмотрели 975 тысяч пользователей TikTok. Среди прочего под хэштегом размещены пляски человека в костюме покемона Пикачу, советы о выборе кредита, а также обычные TikTok-шутки. По мнению политтехнологов, блогеры не поняли стоявшей перед ними задачи и обратились к темам, которые позволяют собрать большую аудиторию в TikTok. А почти сразу после выборов ролики с хештегом перестали появляться в сети. Хотя Дмитрий Манохин выиграл выборы, получив 75,7% голосов, политтехнологи полагают, что такое продвижение в TikTok вряд ли сыграло в этом значительную роль.

Между тем в мэрии Москвы всерьез опасаются „Умного голосования" Алексея Навального на столичных выборах в Госдуму. На выборах в Мосгордуму 2019 года кандидаты, поддержанные „Умным голосованием", победили в 20 из 45 одномандатных округов. Сейчас в администрации президента считают проблемными 8 из 15 столичных округов, для победы в которых власть и намерена использовать TikTok.

По словам политконсультантов, при грамотном использовании TikTok может быть довольно эффективным инструментом, позволяющим размещать в том числе политические или околополитические видео. Однако как инструмент системной работы или агитации он не годится и больше подходит для вбросов, к тому же примерно половину его аудитории составляют подростки, которые на выборы не ходят.

Предыдущая попытка агитации столичной молодежи со стороны мэрии Москвы вышла неудачной: перед выборами мэра столицы в 2019 году рэперы Тимати и Гуф записали совместный клип "Москва", в котором Гуф признавался в любви к Москве, а Тимати заявил "Хлопну бургер за здоровье Собянина". После того, как видео собрало 1,4 миллиона дизлайков, Тимати удалил ролик, а Гуф извинился и заявил, что ничего не знал о его политической подоплеке.