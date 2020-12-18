Люблинский районный суд оштрафовал оппозиционного политика Алексея Навального на 350 тысяч рублей, частично удовлетворив иск зятя премьер-министра Михаила Мишустина Александра Удодова о защите чести и достоинства

Moscow-Live / Анастасия Зотова Александр Удодов

Александр Удодов / Facebook

Люблинский районный суд оштрафовал оппозиционного политика Алексея Навального на 350 тысяч рублей, частично удовлетворив иск зятя премьер-министра Михаила Мишустина Александра Удодова о защите чести и достоинства. Об этом сообщается в телеграм-канале "Юристы ФБК".

Удодов требовал от Навального 500 тысяч рублей. В январе ФБК выпустил расследование о засекреченной недвижимости Мишустина, в котором говорилось, что Удодов - бизнес-партнер сестры Мишустина Натальи Стениной. Впоследствии выяснилось, что Удодов с 2008 года женат на сестре премьер-министра.

Юристы Фонда борьбы с коррупцией, основанного Алексеем Навальным, отмечают, что "целью иска была никакая не защита Удодова, а попытка Мишустина получить бумажку для защиты от будущего и неминуемого уголовного преследования".

После серии антикоррупционных публикаций в СМИ, в которых упоминались родственники главы правительства, Стенина и Удодов оформили 18 декабря развод. По словам Удодова, все имущественные вопросы уже урегулированы.

Александр Удодов подозревается в причастности к крупнейшей махинации с НДС в российской истории на сумму в 5,2 млрд рублей, известной как дело Сергея Данилочкина. Реального наказания по этому делу не понес почти никто, а деньги были через офшоры вложены в проекты, принадлежащие Удодову, о чем рассказали "Открытые медиа".

Махинации на 5,2 млрд рублей продолжались в 2009-2010 годах, к ним была причастна небольшая аудиторская фирма "Волтер Волс", принадлежащая Сергею Данилочкину. Бухгалтеры фирмы заполняли первичную документацию, вели учет в системе 1С, юристы создавали или покупали фирмы с номинальным учредителями и готовили договоры, а экономисты выводили похищенные деньги через счета подставных фирм в системе "Банк-клиент". Склады компаний, участвующих в махинациях, проверялись коррумпированными сотрудниками МВД, которые составляли акт осмотра товара, не выходя из своего кабинета.

Участники аферы брали реквизиты реальных импортеров и описание товара, а затем готовили подложные бумаги, согласно которым этот импортный товар был продан неким фирмам, являвшимся "однодневками". Товар якобы находился у них на складе, и поскольку он не был реализован в текущем налоговом периоде, "однодневки" получали право на возмещение многомиллионных сумм НДС из бюджета. Другие же компании могли добиться такого возмещения лишь через суд.

При этом в работе фирмы имелся ряд странностей. Так, коллективу каждый месяц выдавались новые "чистые" сим-карты. По утрам отдельный сотрудник выносил бухгалтерам нужные для работы в течение дня печати компаний, а вечером прятал их в специальном помещении. Часть работников сидела не в офисе, а на съемных квартирах. В разговорах сотрудники зачастую использовали систему кодировок, а в офисе стоял большой шредер, способный уничтожить не только бумагу, но даже оргтехнику. Наконец, в одном из офисных шкафов был оборудован потайной ход, ведущий в заводской цех.

Дело Данилочкина было возбуждено 8 декабря 2010 года, а в марте 2011 года в офисе фирмы был проведен обыск. По версии следствия, за 2009−2010 годы аферисты подали декларации от имени 11 подставных фирм, похитив из бюджета 5,2 млрд рублей.

Первыми по делу "Волтер Волс" были осуждены налоговые инспекторы и сотрудники милиции, фиктивно осмотревшие склады. Их обвинили в превышении должностных полномочий, однако некоторые из них отделались довольно легкими наказаниями благодаря амнистиям и УДО. Трое осужденных по основному делу работников "Волтер Волс" получили сроки от 2,5 до 5,5 лет. Самый суровый приговор - 10 лет колонии - был вынесен в отношении Сергея Данилочкина, покинувшего Россию еще осенью 2010 года. Дело было завершено в 2016 году, и реального наказания за крупнейшее в истории России хищение НДС не понесли ни банкиры, ни инспекторы ИФНС, ни вышестоящие налоговики или сотрудники правоохранительных органов.

Сам Данилочкин утверждает, что уехал из страны после того, как на него были дважды совершены покушения из-за конфликта с бизнесменом Андреем Бруевичем. "Бруевич требовал, чтобы я взял на аудиторское обслуживание две его фирмы, а я отказался, когда увидел, что там незаконное возмещение НДС", - заявил Данилочкин. Он также заявил, что Удодов "играл в деле важную роль" и "держит монополию на близость к Мишустину", однако был допрошен только как свидетель. Кроме того, по словам Данилочкина, ранее по этой же схеме были украдены сотни миллиардов рублей.