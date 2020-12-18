Важные истории / Youtube.com В случае с Романом Аниным неизвестные смогли получить код двухфакторной защиты, миновав SIM-карту Романа, но пароль от второго фактора злоумышленники ввести уже не смогли

Важные истории / Youtube.com

Неизвестные пытались взломать аккаунты шести из восьми авторов расследования "Важных историй" о бизнесмене Кирилле Шамалове, которого СМИ называли зятем Владимира Путина. Попытки взлома были предприняты сразу после пресс-конференции главы государства, на которой Путину пришлось, в частности, отвечать на неприятный вопрос о своих родственниках.

В ночь на 18 декабря произошли попытки взлома аккаунтов журналистов Дмитрия Великовского, Алеси Мароховской в Facebook, а также аккаунтов Романа Анина, Олеси Шмагун и Романа Шлейнова в Telegram. Утром хакеры также попытались получить доступ к страничке Ирины Долининой в Facebook, сообщает телеграм-канал "Важные истории".

В случае с Романом Аниным неизвестные смогли получить код двухфакторной защиты, миновав SIM-карту Романа, но пароль от второго фактора злоумышленники ввести уже не смогли.

7 декабря "Важные истории" рассказали детали головокружительного взлета Кирилла Шамалова, попавшего в список миллиардеров вскоре после бракосочетания с Катериной Тихоновой, которую СМИ называют младшей дочерью Владимира Путина.

Сразу после свадьбы в 2013 году Шамалов приобрел 3,8% акций "Сибура" примерно за 100 долларов. В следующем году он купил 17 % компании "Сибур" за почти 80 миллиардов рублей и оказался в списке богатейших людей России по версии журнала Forbes.

Также после свадьбы Шамалову начали поступать многочисленные инвестиционные предложения. А руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пересылал Шамалову конфиденциальные документы, что, по мнению журналистов, позволило бывшему зятю президента оказаться в числе удачливых биржевых игроков.

В начале 2018 года международное агентство Bloomberg сообщило, что Кирилл Шамалов и Катерина Тихонова расстались. Примерно за полгода до этого Шамалов продал пакет акций "Сибура", приобретенный в 2013 году, за неизвестную сумму: сообщалось, что он не получил от них никакого дохода, поскольку ему было доверено только хранить эти акции как члену семьи Путина.

В четверг, 17 декабря 2020 года, на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин прокомментировал публикацию "Важных историй", отвечая на вопрос о расследованиях в отношении своих близких. "Прочитать материал о моих близких невозможно. Я его полистал, конечно, но там такая компиляция, что до конца не дочитал. Там везде пишут: "зять президента", "зять президента". И только в конце уточняют, что бывший зять", - сказал Путин, акцентируя внимание лишь на недостаточно частом использовании прилагательного "бывший".

По утверждению президента РФ, "Сибур" публиковал данные на этот счет. "Оказывается, были программы поощрения высшего менеджмента, и господин Шамалов, так же как и другой высший менеджмент, получил по единым правилам. Есть и другие программы для другого уровня управления - они получили по другим правилам. Ничего такого странного здесь нет", - заверил Владимир Путин.

Сам Кирилл Шамалов пояснил, что лишь участвовал в некой мотивационной программе наряду с сотней других менеджеров. "Любые рассуждения об уникальности моего положения в опционной программе не соответствуют действительности, носят спекулятивный характер и направлены на дискредитацию моей бизнес-репутации", - подчеркнул он.