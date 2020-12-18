Власти Подмосковья обязали бизнесменов выплатить премии сотрудникам за участие в испытании вакцины

АГН Москва / Сергей Киселев Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик

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Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик прислал компаниям-подрядчикам "Мосавтодора" сообщение в Telegram с требованием выделить 10 добровольцев для испытания вакцины "Вектор" и заплатить им по 30 тысяч рублей в качестве премии, сообщает "Проект" со ссылкой на руководителей двоих компаний.

Таким сотрудникам нужно дать три дня выходных, добавил чиновник.

Руководители компаний недовольны такими указаниями. Новые траты не включены в бюджет предприятий и законом не предусмотрены. "Откуда я должен взять 300 тысяч на премии сотрудникам? У меня на это бюджета нет", - возмутился один из них.

В сообщении Гержика, скриншот которого опубликован изданием, говорится, что указание исходит от вице-губернатора Московской области Игоря Трескова.

Кроме того, Гержик попросил главу "Мосавтодора" назначить ответственного, который будет привозить людей "на согласование Кузьмину". Как уточняет "Проект", Денис Кузьмин - советников Гержика.

"Мы подбираем, предлагаем людям пройти вакцинацию. А в чем вы видите проблему? У нас ничего обязательного в данном случае быть не может. Это чисто все рекомендательно", - сказал Гержик "Проекту".

Еще три руководителя компаний-подрядчиков "Мосавтодора" рассказали, что пока не сталкивались с принуждением к вакцинации. Однако они признали, что власти "активно агитируют за прививку".

Вакцина "Вектора", которую предлагают делать сотрудникам компаний, сейчас проходит "многоцентровое клиническое исследование с участием 3000 добровольцев", и их набор еще идет, говорится на сайте Роспотребнадзора. Однако проблема дефицита добровольцев на вакцинацию стоит довольно остро, полагает "Проект". Несколько дней назад в сообществе "Интересная Москва" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что за прививку от коронавируса можно получить 8700 рублей.

Однако вознаграждение сулят не всем. Социальные работники Москвы рассказывают, что их обязывают соглашаться на прививку. "Руководство нам сказало, что если у нас нет справки [подтверждающей, что прививку от коронавируса нельзя делать], то мы обязаны сделать прививку. У нас паника в коллективе в организации, вакцинация должна быть добровольной, а нас заставляют", - рассказал один из сотрудников центра занятости. Другой соцработник прислал сообщение, поступившее от руководства, в котором говорилось, что отказ от вакцинации равносилен увольнению.