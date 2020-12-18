"Яндекс" подвел итоги года: главными словами в 2020-м стали "карантин", "пропуск" и "конституция"

Компания "Яндекс" составила рейтинг главных слов 2020 года на основе данных поисковых запросов. Об этом сообщается в микроблоге Twitter технологического гиганта. В перечь главных слов уходящего года вошли три запроса, которые пользователи набирали как минимум в три раза чаще, чем в прошлом году.

Главными словами года стали "карантин", "пропуск" и "конституция" - пользователи вводили такие поисковые запросы в связи с пандемией коронавируса, введением в Москве для предотвращения распространения COVID-19 пропускной системы и с процессом принятия поправок к Конституции РФ, которые обнулили президентские сроки Владимира Путина.

В прошлом году тоже лидировали "мрачные" запросы. Главными словами тогда стали "рецессия", "постирония" и "люстрации".

В предшествовавшие годы экзистенциальные проблемы интересовали россиян значительно меньше, а запросы нередко касались развлечений и потребительских товаров. Например, в 2018 году лидерами стали слова "каршеринг", "сквиши" и "слайм", а в 2017 году - "спиннер", "майнинг" и "криптовалюта".

В более ранний период граждане РФ активно искали смысл слов "гироскутер", "вейп", "тверк", "слипоны", "годжи", "промокод", мультиварка", "планшет", "купон". Лишь в 2014 году в сознание россиян "вторглась" политическая терминология в виде слов "майдан" и "санкции".

Итоги 2020 года ранее также подвел российский филиал компании Google: в традиционном отчете "Год в Поиске", который посвящен главным героям, трендам и событиям 2020 года на основе поисковых запросов, оказались политик Алексей Навальный, актер Михаил Ефремов и Александр Лукашенко.

В категории "события года" россиян больше всего интересовали коронавирус, выборы в США, поправки в Конституцию и бубонная чума. В рейтинге "Как…" в десятке самых популярных - "сшить маску", "получить пропуск", "вернуть обоняние" и "освятить кулич дома", пишет "Новая газета".

С выводами IT-специалистов перекликаются и результаты исследования филологов. "Самоизоляция" и "обнуление" признаны словами 2020 года по версии Государственного института русского языка имени Пушкина, сообщил в ноябре доктор филологических наук, научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий.

Среди других наиболее популярных слов этого года специалисты Института Пушкина назвали "дистанцирование", "голосование", "ковид", "карантин", "конституция", "коронавирус", "поправки", "удаленка". По словам Осадчего, очень большой рост частотности - в девять раз - показали в 2020 году слова "удаленка", "карантин" и "коронавирус".