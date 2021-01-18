Химкинский городской суд "на выезде" арестовал Алексея Навального до 15 февраля

Кира Ярмыш / Twitter Сторонники Алексея Навального перед зданием УВД в Химках

Кира Ярмыш / Twitter

Химкинский городской суд "на выезде" арестовал Алексея Навального до 15 февраля, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Решение вынесла судья Химкинского городского суда Елена Морозова. Политик останется под арестом до рассмотрения вопроса о замене ему наказания по делу "Ив Роше".

Навальный назвал происходящее "наивысшей степенью беззакония". Его адвокат Вадим Кобзев сказал, что решение об аресте будет обжаловано.

Суд прошел прямо в здании 2-го отделения полиции УМВД по городскому округу Химки, где политик находится с ночи 18 января после задержания в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил в Twitter адвокат политика Вадим Кобзев и опубликовал копию соответствующего уведомления.

"Я о таком в юридической практике не слышал никогда", - прокомментировал директор ФБК Иван Жданов. Адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила ТАСС, что ФСИН просит суд арестовать оппозиционера до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу "Ив Роше".

В МВД заявили, что у Навального отсутствует результат теста на COVID, и именно поэтому заседание по избранию меры пресечения проходит в отделении в Химках. При этом журналистов и родственников на заседание не допустили "из соображений санитарной безопасности".

После задержания по прилете в Россию из Германии местонахождение Навального оставалось неизвестным около четырех часов. Адвокатов и членов Общественной наблюдательной комиссии к политику не пустили. Утром они все же смогли попасть в само здание химкинского ОВД, но не к Навальному. О заседании суда в отделе полиции защита Навального узнала незадолго до его начала.

Навальный в ходе заседания призвал судью объявить перерыв, чтобы пригласить своих защитников и родственников. "Оно тайное даже для меня - зайдя сюда, я обнаружил, что идет судебное заседание", - сказал оппозиционер. Судья в ответ потребовала соблюдать регламент, сказав, что часть заседания, на которой заявляются ходатайства, пока не наступила. Навальный на это заметил, что регламент судебного заседания не соблюдается в принципе, так как оно должно проходить в помещении Химкинского суда, а основание, на котором заседание сделано выездным, никто не назвал.

Как сообщает издание Life Shot, съемочную группу которого пропустили в ОВД через задний вход, защита Навального потребовала отвода судьи. Та отклонила отвод, назвав его "надуманным и необоснованным". Однако после этого предоставила адвокатам 30 минут для ознакомления с материалами дела и 20 минут на общение с подзащитным.

17 января сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве задержали Навального в аэропорту Шереметьево на пограничном контроле на основании постановления начальника УФСИН от 29 декабря 2020 года, по которому политик был объявлен в федеральный розыск за "систематические нарушения условий испытательного срока" по делу "Ив Роше".

Во ФСИН заявили, что меру пресечения Навальному определит суд, назначенный на 29 января, а до этого он будет находиться под стражей. При этом, согласно Конституции РФ, гражданин РФ не может быть задержан более чем на 48 часов без решения суда, а у ФСИН вообще не было полномочий задерживать Навального, отметили в ФБК.