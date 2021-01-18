Около 70 человек задержали в Москве и Петербурге в связи с возвращением Навального

Стоп-кадр видео Радио Свобода / Youtube.com Не менее 69 человек задержали в Москве и Санкт-Петербурге в день возвращения Алексея Навального из Германии в Россию, из них 62 - в столице

Кира Ярмыш / twitter.com

Не менее 69 человек задержали в Москве и Санкт-Петербурге в день возвращения Алексея Навального из Германии в Россию, из них 62 - в столице, сообщает "ОВД-Инфо". В числе задержанных были сотрудники ФБК Любовь Соболь и Руслан Шаведдинов, бывшие фигуранты "московского дела" Константин Котов, Самариддин Раджабов и Валерий Костенок, двое несовершеннолетних и как минимум шесть журналистов.

Задержанным вменяли статьи о неповиновении сотрудникам полиции (19.3 КоАП), нарушении режима повышенной готовности (ст 8.6.1 КоАП Петербурга) и участии в несогласованной акции, повлекшей помехи в инфраструктуре (ч. 6.1. ст. 20.2 КоАП).

Четырех человек в Москве оставили на ночь в ОВД, в их числе сам Алексей Навальный, который находится во втором отделе полиции в Химках после задержания в аэропорту Шереметьево. Сотрудники отдела это устно подтвердили, но отказались пустить к политику юриста ФБК, сославшись на ночное время, сообщила Русской службе BBC адвокат Ольга Михайлова.

Статус восьми задержанных из отдела "Щербинский", семи из отдела "Дмитровский" и одного из отдела "Троицкий" неизвестен. В некоторые ОВД не пускали адвокатов. К троим задержанным применяли силу. Екатерине Бушковой, доставленной в ОВД "Лужники", вызвали скорую помощь. По словам девушки, при задержании полицейские ударили ее о ручку автозака, повредив глаз. Адвокат "Апологии протеста" Федор Сирош сообщал ночью, что Бушкову планируют госпитализировать.

В составленном на девушку протоколе говорится, что вечером 17 января в аэропорту Внуково, где изначально должен был приземлиться самолет Навального, "состоялось публичное массовое мероприятие в форме митинга" в поддержку оппозиционера с участием около 500 человек.

"Во время митинга участники мероприятия всячески привлекали к себе внимание неограниченного круга лиц, СМИ и блогеров, выкрикивая лозунги: "Россия будет свободной!", "Свободу!", "Позор!" и т.д., в руках держали средства наглядной агитации - плакаты с надписями "Леша, оно тебя сожрет!", "ИГО ФСБ" и т.д., при этом создавая помехи функционированию объекта транспортной и социальной инфраструктуры, движению пешеходов к объектам транспортной и социальной инфраструктутры, полностью перекрывая входную группу терминала "А" аэропорта "Внуково", - гласит протокол.

Фотокорреспондента "Коммерсанта" Ивана Водопьянова при задержании во Внуково несколько раз ударили. При этом на нем был крупный бейдж с надписью "Пресса".

"Работал со всеми. Нас вытеснили на улицу. Рядом со мной работало много СМИ. Меня точечно выцепили и без объяснений потащили. Я задавал вопросы, кто они и почему. У пазика меня поставили спиной и произвели два удара в почки. Пытались отобрать камеру. После этого, не давая встать, потащили в автозак", - рассказал журналист.

В ОВД "Дмитровский" задержанному Александру Кузнецову три раза вызывали скорую, в итоге его отвезли в больницу в связи с плохим состоянием здоровья.

Рейс Алексея Навального из Германии должен был прилететь во Внуково, однако самолет перенаправили в Шереметьево. Во Внуково объяснили, что на пересечении двух взлетно-посадочных полос произошла нештатная ситуация - щетка снегоуборочной машины съехала в грунт и застряла в снегу. Из-за этого четыре рейса, включая рейс Навального, ушли на запасной аэродром.

По оценкам "Белого счетчика", во Внуково Навального приехали встречать более 2 тысяч человек. Ленинградское шоссе на выезде из Москвы в сторону Шереметьево и Киевское шоссе на выезде из Внуково были перекрыты.

По данным источников Baza, руководство "Аэрофлота" и "Победы" еще за сутки знали о внезапном маневре с заменой аэропортов для приземления рейса Навального. Пилоты тоже были в курсе, поэтому в баки было залито больше топлива. По плану лайнер должен был до последнего момента следовать в Внуково, сделать несколько кругов и отправиться в Шереметьево.

Сразу после прохождения погранконтроля Навального задержали по требованию ФСИН, которая обвинила политика в уклонении от контроля как условно осужденный по делу "Ив Роше" и в связи с этим потребовала заменить условный срок реальным.

Перед задержанием оппозиционер успел дать комментарий. Он назвал день возвращения в Россию "лучшим за последние пять месяцев", а также извнился перед пассажирами рейса и "сотнями людей из-за того, что закрыли аэропорт Внуково и перекрыли дорогу в Шереметьево". Навальный добавил, что не боится, уверен в своей правоте и считает возбужденные против него уголовные дела сфабрикованными.

США и европейские страны осудили задержание Навального и потребовали его освобождения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе задержания оппозиционера, переспросив, в Германии ли это произошло. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на критику иностранных государств призвала их уважать международное право, "не посягать на национальное законодательство суверенных государств" и заниматься собственными проблемами.