Пресс-конференция министра иностранных дел России, посвященная внешнеполитическим итогам ушедшего года

МИД России / ВКонтакте Пресс-конференция министра иностранных дел России, посвященная внешнеполитическим итогам ушедшего года

МИД России / ВКонтакте

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отпиской ответ Германии на запросы Москвы по отравлению Алексея Навального и заявил, что основания для возбуждения уголовного дела в РФ могут появиться только после получения результатов анализов политика.

"В том ответе, которые германские власти прислали нам три дня назад, явно готовясь к 17 января, к возвращению Навального, сказано только, что ниже приводятся сведения, полученные от самого Навального и его жены Юлии. Никаких не то что биоматериалов - у нас даже нет ни результатов анализов, ни токсикологического заключения, ничего этого нет", - заявил Лавров на пресс-конференции в понедельник.

"Если вам кто-то сказал, что они нам дали одежду, бутылки, его биоматериалы, то вас обманывают", - подчеркнул министр (цитата по РИА "Новости"). По его мнению, Генпрокуратура России должна направить в Берлин дополнительный запрос, "просто чтобы немецкие коллеги не ощущали себя уже исполнившими свои функции". "Это была отписка, не достойная ведомства, призванного отвечать за юридические аспекты правоохранительных дел", - высказался Лавров об ответе федерального ведомства по делам юстиции ФРГ.

Глава МИД добавил, что уголовное дело об отравлении Навального в России будет возбуждено, "если действительно подтвердится попытка отравления боевыми веществами". В связи с этим он призвал Германию, Швецию и Францию, лаборатории которых подтвердили отравление Навального боевым нервно-паралитическим агентом класса "Новичок", "выполнить международное обязательство" и предъявить результаты анализов, "которые, по вашему утверждению, содержат некое, причем еще неизвестное, поскольку оно в списках ОЗХО не значится, боевое вещество".

Лавров также сослался на результаты доследственной проверки в России, которая не выявила оснований для возбуждения уголовного дела, и на результаты анализов Навального, проведенные российскими врачами. "Поскольку у нас не было обнаружено в анализах Навального ничего, что говорит об отравлении боевыми веществами, у нас нет оснований по нашему законодательству возбуждать уголовное дело, что бы нам кто об обратном ни говорил", - сказал министр.

Реакцию Запада на задержание Навального по возвращении из Германии Лавров назвал попыткой "отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития". "Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку", - заявил он.

По его словам, к МИДу не может быть никаких вопросов в связи с задержанием Навального. "Речь идет о выполнении российских законов. Если в некоторых других странах выполнение своих собственных законов считается чем-то второстепенным по сравнению с достижением каких-то геополитических целей, то это их проблемы. В нашем случае правоохранительные органы свою позицию сформулировали, и формулировали эту позицию очень долго, с августа", - сказал Лавров.

Он добавил, что "случай с Навальным приобрел внешнеполитическое звучание искусственно и совершенно неправомерно", а российские власти исходят не из беспокойства о своем имидже. "Наверное, об имидже нужно думать, но мы не барышня, которая выходит на бал. Мы все-таки должны, прежде всего, заниматься работой своей. Наша работа заключается в реализации российской внешней политики", - заявил глава МИДа.