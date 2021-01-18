Задержание протестующих в Химках

Штаб Навального в Москве / Twitter Химкинский городской суд "на выезде" арестовал Алексея Навального до 15 февраля

Кира Ярмыш / Twitter

В Москве, Химках и Санкт-Петербурге полиция в понедельник задерживает сторонников лидера оппозиции Алексея Навального, которые стихийно вышли на улицы, протестуя против ареста политика. Аналогичные акции также прошли в Иркутске и Архангельске. Всего в пяти городах к вечеру были задержаны 72 человека, сообщает "ОВД-Инфо". Примерно столько же человек было задержано в Москве и Петербурге в воскресенье в день возвращения Навального в Россию.

В Петербурге несколько сотен оппозиционеров собрались 18 января у Гостиного двора. Сообщается о 55 задержанных. К месту акции власти города стянули десятки автозаков и сотни сотрудников полиции и ОМОН. Нескольких человек задержали только за то, что они подняли вверх руки.

Среди задержанных оказался журналист "Дождя" Денис Кабаков. Тех, кто оказался вместе с ним в автозаке, продержали не меньше часа в стоящей на месте машине. При этом полицейские отказывались выводить людей в туалет и с издевкой говорили: "Вам Навальный поможет".

Возле Гостиного двора несколько человек задержали за поднятые в знак солидарности руки.



Видео: @SotaVision pic.twitter.com/EWluK2ZJN3 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 18, 2021

У задержанной в Петербурге главы муниципального округа "Гавань" Нэлли Вавилиной в автозаке отобрали мобильный телефон и документы, а также провели досмотр без понятых рюкзака с личными вещами.

И снова задержание активиста с плакатом в Санкт-Петербурге: на этот раз в автозак отправили Никиту Рагушина.



Видео: @sotavision. pic.twitter.com/CZPfIJx8eU — SOTA (@SotaVision) January 18, 2021

До начала массовых задержаний в Петербурге у Гостиного двора там же задерживали участников одиночных пикетов Ольгу Веселову, которая стояла с плакатом "Смени памперс, ботокс. Смердит!", Виктора Горбоконя с плакатом "Гарант обделался" и Валерию Анферову, которая требовала освобождения Алексея Навального.

В центре Москвы задержали двух пикетчиков. Григорий Шахназаров стоял в пикете у здания Администрации президента с плакатом с надписью "30 суток". Ивана Гусева задержали по дороге на пикет на Красной площади. Он планировал встать с плакатом "Перемен требуют наши сердца".

В Химках людей задерживали возле отдела полиции N 2, где проходило выездное заседание суда, в ходе которого Алексей Навальный был арестован на 30 суток следственного изолятора. Там он должен пробыть до суда о замене ему условного срока на реальный по приговору, который был вынесен политику в 2014 году по делу "Ив Роше".

О заседании ни оппозиционеру, ни его адвокатам заранее не сообщили, отмечает радио "Свобода". В отдел полиции Алексея Навального доставили в воскресенье вечером прямо из аэропорта Шереметьево, куда он прилетел из Германии. Там оппозиционер проходил курс реабилитации после отравления химоружием семейства "Новичок".

В управлении МВД по Московской области уже после начала суда заявили, что причиной его проведения в ОВД стало отсутствие у Навального результатов теста на коронавирусную инфекцию. По действующим правилам у прибывающих из-за рубежа есть 72 часа, чтобы сдать этот тест.

Десятки стран потребовали немедленного освобождения Алексея Навального. Штаб политика объявил о масштабных акциях протеста по всей России, которые запланированы на 23 февраля.

Сам Навальный, вернувшийся на родину несмотря на грозящую ему смертельную опасность, призвал сограждан ничего не бояться и выходить на улицы. "Чего боится эта жаба, сидящая на трубе. Чего боятся эти бункерные воры больше всего: вы сами отлично знаете - выхода людей на улицы.<...> 20 лет подряд мы становимся беднее, наша страна деградирует, образование все хуже, наше здравоохранение все более убогое. Это никто не остановит, кроме нас самих", - сказал политик в видеообращении, записанном в стенах полицейского участка перед арестом.