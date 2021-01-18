МИД решил выслать из России двух сотрудников посольства Нидерландов после обвинения российских дипломатов в шпионаже

Moscow-Live / Алексей Поляков

Власти РФ решили выслать из страны двух сотрудников посольства Нидерландов после того, как страна обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. Об этом сообщается на сайте МИД России. В министерстве "заявили решительный протест" временному поверенному в делах Нидерландов в России Йоосту Рейнтьесу из-за "безосновательного объявления" персонами нон-грата российских сотрудников.

МИД назвал "клеветническими" обвинения в деятельности, "несовместимой с дипломатическим статусом".

"Этот недружественный и провокационный шаг, а также новый виток антироссийской истерии, организованный Гаагой при помощи проправительственных СМИ, продемонстрировали отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений, сохранение тенденции к дальнейшему преднамеренному подрыву их основ", - говорится в пресс-релизе.

В МИД РФ подчеркнули, что власти Нидерландов "в очередной раз прибегли к своему излюбленному приему выдвижения необоснованных и клеветнических обвинений".

В декабре Служба общей разведки и безопасности Нидерландов сообщила, что один из офицеров российской разведки работал аккредитованным дипломатом в посольстве в Гааге и "занимался шпионажем в области технологий и науки", в частности интересовался информацией об "искусственном интеллекте, полупроводниках и нанотехнологиях".

По версии Нидерландов, он "связался с лицами, имеющими доступ к конфиденциальной информации в сфере высоких технологий" и платил некоторым из них за сведения.

Второй дипломат также был из российской службы внешней разведки и играл "вспомогательную роль", утверждали в нидерландской разведке.