Красноярская епархия Русской православной церкви решила отменить традиционные купания в праздник Крещения, который отмечается в ночь на 19 января

Красноярская епархия Русской Православной Церкви

Красноярская епархия Русской православной церкви решила отменить традиционные купания в праздник Крещения, который отмечается в ночь на 19 января. "Мы идем навстречу рекомендациям Роспотребнадзора и не хотим устраивать массовые скопления людей во время пандемии", - сообщил руководитель пресс-службы и службы протокола Красноярской епархии Андрей Скворцов.

Организованных мест для купания и освящения купелей в Красноярском крае не будет, однако раздача святой воды и все праздничные богослужения в храмах пройдут в обычном режиме с 18 по 20 января, сообщается на сайте епархии.

"Крещенские купания - это лишь традиция, которую часто соблюдают даже невоцерковленные или вовсе неверующие люди. Но с точки зрения православной веры они не являются чем-то обязательным", - напомнил Скворцов.

ГУ МВД по Красноярскому краю на своем сайте предупредило о штрафах за купание в не предназначенных для этого местах: для граждан - в размере от 500 до 1 тысячи рублей; для должностных лиц - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; для юридических лиц - от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Вид и размер административной ответственности определяют административные комиссии.

Полиция также напомнила о штрафах за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности (ст. 20.6.1 КоАП РФ), нахождение в нетрезвом состоянии, курение и распитие спиртных напитков в общественном месте.

Помимо сотрудников ГУ МВД, охранять религиозные объекты в Красноярском крае во время Крещения будут войска Росгвардии, сотрудники частных охранных предприятий, народные дружинники и казаки Енисейского казачьего войска.

Власти Воронежа и Благовещенска ранее призвали жителей отказаться от крещенских купаний. Их не будут организовывать в Перми, Пензенской, Калининградской областях, Иркутске, Томской, Саратовской областях, Ставропольском и Хабаровском краях. В Якутии не освящают купели, в приморском Артеме в ночь на Крещение закроют храмы, сообщает РИА "Новости". Тем не менее, по оценке МЧС, в крещенских купаниях по всей России примут участие более 1 млн человек.