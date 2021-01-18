Во время выезда проверяющие встретятся региональным омбудсменом Светланой Семеновой, председателем Общественной наблюдательной комиссии в Иркутской области Олегом Антипенко и представителями прокуратуры региона

ГУФСИН России по Иркутской области

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) направило в свое управление по Иркутской области сотрудников службы по соблюдению прав человека в учреждениях исполнения наказаний. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверка осуществляется из-за большого количества вопросов о произошедшем в иркутской ИК-15. Сотрудники службы по соблюдению прав человека "дадут оценку мерам, принимаемым ГУФСИН по соблюдению законодательства в подведомственных учреждениях, изучат вопросы общественного контроля за местами лишения свободы и взаимодействия с правозащитным сообществом".

Во время выезда проверяющие встретятся региональным омбудсменом Светланой Семеновой, председателем Общественной наблюдательной комиссии в Иркутской области Олегом Антипенко и представителями прокуратуры региона. Также во ФСИН пообещали, что сотрудники службы организуют прием родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

В апреле в ангарской ИК-15 произошел бунт. Он начался после того, как один из заключенных сообщил об избиении сотрудником колонии, еще около 20 человек из солидарности порезали вены. В знак протеста заключенные отказались выполнять требования и подожгли цех деревообработки, пишет "Новая газета".

По словам правозащитников, при подавлении бунта спецназом травмы получили несколько десятков заключенных. Впоследствии один из них, Антон К., по некоторым данным умер в больнице Воронежа. У него был перелом позвоночника.

ГУ ФСИН России по Иркутской области официально отрицало сообщения о смерти заключенного с переломом позвоночника в больнице Воронежа после бунта в ангарской колонии N15. В ведомстве заявили, что в другие регионы России осужденных из ИК-15 не этапировали. Также ни у одного из участников бунта, как утверждают во ФСИН, не был диагностирован компрессионный перелом позвоночника. Правозащитники сообщили, что пострадавшего осужденного Антона К. родственникам выдали в Иркутской области после бунта и операции на позвоночник еще живым - после транспортировки в Воронеж он умер.

15 апреля министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что бунт был устроен некими "внешними силами". По его мнению, условия в колонии были приличными и предпосылок для возмущения со стороны осужденных не было.

СК РФ также возбудил дело о пытках в отношении 29-летнего заключенного СИЗО-1 Иркутска, уроженца Тувы и сироты Кежика Ондара. По словам его сестры Азияны Ондар, Кежика длительное время жестоко избивали и пытали сокамерники в "пресс-хате" СИЗО-1. Она сообщила "Сибирь.Реалии" (входит в список средств массовой информации, выполняющих функцию иностранного агента), что от брата пытались добиться признания в участии в бунте в ИК-15, хотя он в момент этих событий находился в карцере.

"Кежика избивали, пытали, издевались, сутками держали его привязанным, нанесли увечье (то ли отрезали) половому члену, засунули кипятильник в задний проход, и он в нем взорвался", - рассказала его сестра Азияна Ондар. Она добавила, что "в фашистских лагерях так не истязали заключенных".

По словам женщины, из-за полученных травм Кежик стал инвалидом. Ему провели две операции на кишечнике. Сестра осужденного отмечала, что пострадавшему угрожает начальник ИК-6 Алексей Агапов "с целью отказа от показаний следователям и прокурорам".