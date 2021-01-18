Прокуратура Новосибирской области выясняет, почему улица Искитима чистят от снега инвалиды-колясочники

Типичный Новосибирск / ВКонтакте

Искитимский межрайонный прокурор Денис Серебряков организовал проверку размещенной в СМИ информации о нарушении прав инвалидов, сообщает прокуратура Новосибирской области.

"По сообщениям СМИ, инвалиды-колясочники вынуждены самостоятельно расчищать снег в городе Искитиме", - говорится в сообщении. Фотографии инвалидов, которые вместо работников коммунальных служб расчищают дороги и тротуары, размещены в паблике "Типичный Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте".

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав инвалидов, исполнение ответственными органами и организациями законодательства о безопасности дорожного движения, а также правил и норм эксплуатации жилищного фонда (в части зимней уборки прилегающей территории от снега). При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Сами инвалиды-колясочники рассказали, что после уборки проезжей части тракторами глыбы снега перекрывают проезд для маломобильных граждан. Из-за этого они не могли проехать на колясках по тротуару и были вынуждены взять в руки снегоуборочный инструмент, передает "Вести.Новосибирск".