В Карачаево-Черкесии на лыжную трассу сошла лавина, под снегом есть люди

Мчс Карачаево-Черкесии / facebook.com

На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии сошла лавина, она могла накрыть от четырех до 12 человек, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе МЧС России.

Снег обрушился на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара. Звонок о чрезвычайном происшествии поступил спасателям в 13:30. По предварительной информации, под лавину попали два пункта проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе.

"Был самый разгар дня, не удается установить связь с порядка 20 людьми", - сказал "Интерфаксу" информированный источник. Среди оказавшихся под снегом, по предварительным данным, находятся несколько детей. Источник также сообщил, что за пределами горнолыжной трассы также могли находиться люди.

"На данный момент информации о том, сколько людей еще могло оказаться в зоне схода лавины, нет. На место выехали сотрудники оперативной группы МЧС", - уточнил он.

Руководитель Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизир Чочаев также заявил РИА "Новости", что лавина могла сойти после сейсмического воздействия от спущенной принудительно лавины в другом очаге. "Мы сегодня проводили воздействие, стреляли по лавинному очагу, вызвали лавину, которая никому не причинила вреда. Но от ее сейсмической волны, скорее всего, сошла лавина из другого очага", - сказал Чочаев.