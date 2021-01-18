Азат Мифтахов

АГН Москва / Александр Авилов

Головинский районный суд Москвы вынес приговор по делу о разбитом окне офиса "Единой России" в Ховрино. Аспирант МГУ, анархист Азат Мифтахов получил 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, левые активисты Елена Горбань и Андрей Ейкин - соответственно четыре и два года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 и 3 года, сообщает адвокат "Правозащиты Открытки" Олег Елисеев.

В срок Мифтахову зачтут время, которое он провел в СИЗО. Горбань и Ейкину нельзя менять место жительства и необходимо отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Гособвинение просило для Мифтахова шесть лет колонии, для Ейкина и Горбань - два и четыре года условно. Азат Мифтахов вину не признал, заявив, что не является активистом "Народной самообороны", и действий против "Единой России" не совершал, хотя чувствует к ней неприязнь, пишет "Медиазона".

Елена Горбань вину частично признала, заявив, что разбила окно в офисе "Единой России", но саму акцию не считала политической, а просто хотела выделиться. По данным судьи, она не являлась членом "Народной самообороны", но интересовалась анархизмом.

Андрей Ейкин признал вину, заявив, что принял участие в акции, потому что "хотел острых ощущений". Всего, по его словам, в акции участвовало шесть человек. Ейкин снимал происходящее на видео. Шашку в здание бросил еще один активист Алексей Кобаидзе, который также согласился участвовать в мероприятии, чтобы "поднять хайп". Флешку с записью Ейкин передал неизвестной девушке. Доводы Мифтахова, что он не причастен к акции, а также показания Ейкина и Горбань о непричастности математика к преступлению суд не принял.

Суд установил, что все трое обвиняемых совершили хулиганство по мотивам политической ненависти: участвовали в группировке "Народная самооборона", вступили в сговор, разработали план, подыскали неустановленный предмет для "разбития окна" и файер. "Нарушая тишину и спокойствие граждан, выражая свое мнимое превосходство, зная, что их действия могут привести к последствиям, Горбань разбила окно исполкома, бросила туда дымовой факел", - заявила судья.

Она также привела показания секретного свидетеля под псевдонимом Петров. Тот утверждал, что видел группу людей, которые переговаривались и затем бросили дымовую шашку в окно. Он якобы хорошо запомнил их лица, а Мифтахова впоследствии увидел в новостях и опознал по "выразительным бровям". Со слов Петрова, математик якобы указывал всем остальным участникам акции, что делать.

Еще один секретный свидетель заявил, что состоял в "Народной самообороне" и "15 раз" встречался с Мифтаховым, который произвел впечатление "начитанного идейного анархиста, готового проводить радикальные акции". Также судья заявила о сообщениях в чате, где Мифтахов советовал почитать некую "азбуку терроризма".

Судья заявила, что доверяет показаниям свидетелей, и причин оговорить обвиняемых у них не было. Действия подсудимых суд охарактеризовал как хулиганство, совершенное группой лиц.

К зданию Головинского суда поддержать подсудимых пришли десятки человек. У здания выставлены ограждения, дежурят полицейские, рядом припаркован автозак. Несколько человек задержаны, в их числе участницы Pussy Riot Маргарита Коновалова и Рита Флорес, активист Дмитрий Горностаев, автор телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрий Иванов. Еще один задержанный, по словам корреспондента "Новой газеты", был без плаката и просто шел в кафе.

Огласить приговор подсудимым должны были 11 января, но судья перенес его без объяснения причин. По мнению адвоката Светланы Сидоркиной, защищающей Азата Мифтахова, это сделали, чтобы снизить интерес общественности к этому делу.