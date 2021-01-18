ВСЕ ФОТО Baza узнала "засекреченные" зарплаты глав госкомпаний

Moscow-Live / Шуклина Ольга Так, глава "Газпрома" Алексей Миллер за 2018 год заработал 1,9 млрд рублей

Пресс-служба Президента России Зарплата главы "Сбербанка" Германа Грефа за 2018 год составила чуть более 1 млрд рублей

Пресс-служба Президента России

Главы российских госкомпаний в 2015 году получили право не раскрывать свои доходы, обязать их к этому нельзя и через суд. Однако Baza смогла узнать, сколько заработали главы некоторых госкорпораций в 2018 году, через источник, имеющий доступ к базам Федеральной налоговой службы.

В них фиксируется вся информация по работающим россиянам: ФИО, дата рождения, паспортные данные, ИНН, место работы и официальный доход, который выплачивается работодателем.

Так, глава "Газпрома" Алексей Миллер за 2018 год заработал 1,9 млрд рублей, 1,5 млрд из которых получил в "Газпроме", а остальные деньги - в компаниях "СОГАЗ", "СК СОГАЗ Жизнь", "Газпром медиа холдинг", "НПФ Газфонд", "Газпромбанк", где входит или входил в совет директоров. Получается, что Миллер в среднем получает 158 млн рублей в месяц, или 5,2 млн в день. При восьмичасовом рабочем дне час работы Миллера стоит 660 тысяч рублей, а минута - 11 тысяч.

В 2018 году чистая прибыль "Газпрома" составила 933 млрд рублей. Если зарплата Миллера привязана к показателям компании, то сейчас он должен получать меньше. За 9 месяцев 2020 года "Газпром" получил убыток в размере 592 млрд рублей. В 2015 году Миллер возглавил рейтинг самых дорогих топ-менеджеров России по версии Forbes: по оценке издания, за 2014 год он получил 27 млн долларов. Траты Миллера вполне соответствуют его доходам: в центре Петербурга у него есть квартира площадью 1396 кв. м, также Миллеру приписывают владение одним из поместий в Подмосковье, которое журналисты прозвали "Миллергофом".

Зарплата главы "Сбербанка" Германа Грефа за 2018 год составила чуть более 1 млрд рублей. В 2015 году Греф занял шестое место в рейтинге Forbes по доходам топ-менеджеров. Журнал оценил его годовое вознаграждение в 13,5 млн долларов, однако "Сбербанк" после публикации опроверг эти данные. Греф живет в особняке в поселке Архангельское на Рублевке.

Бывший глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, который недавно стал министром транспорта, в 2018 году получил 376 млн рублей. После катастрофы с "суперджетом" в Шереметьево в мае 2019 года, когда погиб 41 человек, Савельев заявил, что топ-менеджеры "Аэрофлота" останутся без премий. Но, судя по отчетности "Аэрофлота", топ-менеджеры в 2019 году получили на 38% больше денег, чем в 2018 году.

Президент "Транснефти" Николай Токарев в 2018 году получил 222,5 млн рублей против 172 млн рублей в 2014 году. В знаменитом доме в Шведском тупике, где живут чиновники, у Токарева есть целых три соседних квартиры общей площадью 560 кв. м. А на жену Токарева оформлена дача в 5 га в подмосковном Акулинино и особняк рядом с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым и миллиардером Аркадием Ротенбергом.

Глава РЖД Олег Белозеров за 2018 год официально заработал 192 млн рублей. При этом он один из немногих руководителей госкомпаний, кто добровольно раскрывает свои доходы: в 2018 году он задекларировал 220 млн рублей, а через год его доходы выросли до 450 млн рублей.

Николай Подгузов, который ранее возглавлял "Почту России", за 2018 год заработал 39 млн рублей - в основном в "Почте", а также в ВТБ и "ДОМ.РФ", где он был членом совета директоров. В 2017 году Подгузов купил апартаменты площадью 386 кв. м в жилом комплексе Knightsbridge Private Park, стоимость которых составляет примерно миллиард рублей. Для покупки квартиры, стоимость которой многократно превышает все когда-либо задекларированные им доходы, Подгузов оформил кредит в банке ВТБ на 30 лет.

Сын бывшего руководителя администрации президента РФ Сергей Иванов, возглавляющий "Алросу", заработал за 2018 год 39 млн рублей. Анатолий Чубайс за 2018 год получил 14 млн рублей в Трубной металлургической компании, где входит в совет директоров. Данных о выплатах ему в "Роснано" нет: ранее сообщалось, что Чубайс отказался от вознаграждения за работу в совете директоров "Роснано".

Зарплаты главы "Роснефти" Игоря Сечина, гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова и гендиректора ВТБ Андрея Костина узнать не удалось. Источник Baza предположил, что данные о некоторых гражданах специально скрыты. При этом главы госкомпаний, судя по их данным в ФНС, кажутся гораздо богаче многих миллиардеров.

Так, Михаил Прохоров получил за 2018 год всего 242 тысячи рублей в принадлежащей ему "Группе Онэксим". При этом Forbes оценивает состояние Прохорова в 11,2 млрд долларов - он занимает 11-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России. Алишер Усманов в виде вознаграждения в 2018 году получил 492 тысячи рублей в АО "Коммерсант", которое он купил в 2006 году, и по 50 тысяч рублей в компаниях "Горки сервис" и "Горки комфорт", которые зарегистрированы в Одинцовском районе Московской области недалеко от особняка самого Усманова и занимаются управлением имуществом. Forbes оценивает состояние Усманова в 13,4 млрд долларов, он занимает 7-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России.

Михаил Гуцериев за 2018 год получил в виде зарплаты около 840 млн рублей (основную часть - в АО "Компания Адамас"). Он занимает 45-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России Forbes с состоянием 2,1 млрд долларов, его основные активы - "Русснефть", "Русский уголь", "М.Видео". Чуть меньше - 805 млн рублей - получил в 2018 году глава "Норильского никеля" Владимир Потанин.

Борис Ротенберг получил в виде вознаграждения за работу 642 млн рублей в 2018 году - в основном в компании "Газпром бурение", а его брат Аркадий - 37 млн рублей. Оба брата входят в рейтинг богатейших бизнесменов России и получают много госзаказов. А член Совета Федерации и самый богатый человек в России Сулейман Керимов задекларировал в 2018 году лишь 5 млн рублей, которые получил, видимо, в качестве зарплаты в Совете Федерации. При этом в своей декларации Керимов указал доход 37 млн рублей за 2018 год. Часть денег могли быть получены им как дивиденды от акций или депозитов.

Миллиардер Год Нисанов получил в 2018 году 158 млн рублей, а его деловой партнер Зарах Илиев - 112 млн рублей. Главный их актив - группа компаний "Киевская площадь", которая занимает первое место на рынке коммерческой недвижимости (управляет торгово-развлекательным комплексом "Европейский", отелем Radisson Collection Moscow, крупнейшими в Москве вещевыми рынками "Садовод" и "Москва", а также агрокластером "Фуд Сити"). Нисанов занимает 38-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России Forbes, а Илиев - 37-е место (у каждого примерно по 2,7 млрд долларов).

"Ренова холдинг Рус" заплатила Виктору Вексельбергу 88 млн рублей. Вексельберг занимает 12-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России Forbes с состоянием 10,5 млрд долларов. Группа компаний "Ренова", принадлежащая Вексельбергу, называет себя ведущим частным инвестфондом России (например, она владеет долей в производителе алюминия "Русал" и в холдинге "Аэропорты регионов").

По словам экспертов, в базах данных ФНС, на которые опирались журналисты, фигурируют только зарплаты и доходы "по месту работы" - официальные доходы, которые тот или иной человек получает в качестве сотрудника, а не владельца компании. Кроме того, миллиардеры могут уклоняться от уплаты налогов множеством способов, оформляя доходы на родственников и подставных лиц, а также владея российской компанией не напрямую, а через офшоры. Пресс-службы всех названных в расследовании компаний отказались от комментариев по поводу доходов своих руководителей.