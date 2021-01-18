В мэрию Москвы подана заявка на митинг в поддержку Навального

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Либертарианская партия подала в мэрию Москвы заявку на митинг в поддержку Алексея Навального на проспекте Академика Сахарова 31 января. Об этом "МБХ медиа" сообщил председатель партии Борис Федюкин, назвав позорным задержание Навального в аэропорту Шереметьево сразу по прилету из Германии.

Митинг численностью до 10 тысяч человек заявлен как акция с требованием немедленно освободить Навального и "перестать чинить препятствия" его политической деятельности.

Борт с Алексеем Навальным из Германии должен был приземлиться в московском аэропорту Внуково, но рейс из-за "нештатной ситуации" на взлетно-посадочной полосе перенаправили в Шереметьево. По данным Baza, руководство "Аэрофлота" и "Победы" за сутки знали об этом маневре.

Во Внуково в международный терминал не пускали без билетов, это относилось не только к сторонникам Навального, но и к тем, кто встречал в аэропорту своих родных и близких. Им пришлось ждать на улице на 20-градусном морозе. По оценке "Белого счетчика", встречать Навального во Внуково прибыли около 2 тысяч человек. Ближе к вечеру в аэропорту появился ОМОН, начались задержания.

Навального задержали на паспортном контроле в Шереметьево. Несколько часов близкие и соратники не знали о его местонахождении. Позже стало известно, что он находится в отделе полиции в Химках. Политик был задержан сотрудниками ФСИН на основании постановления о розыске за "систематические нарушения условий испытательного срока" по делу "Ив Роше".

При этом в уголовно-исполнительном и процессуальном кодексах нет нормы, на основании которой силовики могут задержать условно осужденных, которые, по мнению инспекции, скрываются от контроля, отмечает Русская служба BBC со ссылкой на адвоката Навального Ольгу Михайлову.

Ночью юристов отказывались пустить к оппозиционеру в УВД, ссылаясь на ночное время. Утром в понедельник Михайлову и другого адвоката Вадима Кобзева пропустили в отделение, но не к самому Навальному, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Адвокатов пропустили в УВД, посадили в каком-то кабинете. Сказали, что ФСИН должен приехать и привезти материалы для ознакомления, после чего СУД БУДЕТ СЕГОДНЯ. Алексея адвокаты до сих пор не видели. Мы предполагаем, что его могут сейчас куда-то увезти без них", - написала она.