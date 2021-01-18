СК предложил ужесточить ответственность физлиц за неуплату налогов

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Следственный комитет России выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц за неуплату налогов, сообщила зампредседателя СК России Елена Леоненко в интервью газете "Известия".

"Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать: если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через десять лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений - всего два года", - сказала Леоненко.

Она отметила, что даже при сумме ущерба свыше 45 млн руб. ИП со временем легко может избежать наказания. "Поэтому предлагаем уравнять ответственность за уход от налогов", - заявила Леоненко.

Кроме того, сейчас налоговая служба направляет материал следователю, только если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. Однако за это время злоумышленники могут уничтожить документацию и вывести имущество. СК предлагает предоставлять материалы о должниках и преступных схемах следователям сразу после вскрытия такой схемы и определения размера ущерба.

Следственный комитет России также рассматривает возможность закрепления в Уголовно-процессуальном кодексе положения о сохранении ареста на имущество, если при вынесении приговора за потерпевшим признано право на удовлетворение иска, а сам иск для передается для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.