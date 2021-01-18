Представление о заключении под стражу Алексея Навального, задержанного сразу по возвращении в Россию из Германии, будет рассматриваться судьей Химкинского городского суда в понедельник в здании 2-го отделения полиции УМВД по городскому округу Химки. Об этом сообщил в Twitter адвокат политика Вадим Кобзев и опубликовал копию соответствующего уведомления.

"Я о таком в юридической практике не слышал никогда", - прокомментировал директор ФБК Иван Жданов. Адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила ТАСС, что ФСИН просит суд арестовать оппозиционера до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу "Ив Роше".

Навальный находится в полиции Химок с ночи, до этого около четырех часов его местонахождение было неизвестно. Адвокатов и членов Общественной наблюдательной комиссии к политику не пустили. Утром они все же смогли попасть в само здание ОВД, но не к Навальному.

"Адвокатов пропустили в УВД, посадили в каком-то кабинете. Сказали, что ФСИН должен приехать и привезти материалы для ознакомления, после чего СУД БУДЕТ СЕГОДНЯ. Алексея адвокаты до сих пор не видели. Мы предполагаем, что его могут сейчас куда-то увезти без них", - написала в Twitter пресс-секретарь оппозиционера и ФБК Кира Ярмыш.

Глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади отметил, что статья 118 Конституции не позволяет создания чрезвычайных судов. "Для Навального де-факто создали чрезвычайный суд-трибунал в ОВД. Вне суда, вне процедуры, непредусмотренная мера (для условно осуждённых в УИК нет стражи). Видимо, власть хочет для себя тоже не суд, а трибунал", - пишет он в Twitter.

17 января сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве задержали Навального в аэропорту Шереметьево на пограничном контроле на основании постановления начальника УФСИН от 29 декабря 2020 года, по которому политик был объявлен в федеральный розыск за "систематические нарушения условий испытательного срока" по делу "Ив Роше".

Во ФСИН заявили, что меру пресечения Навальному определит суд, назначенный на 29 января, а до этого он будет находиться под стражей. При этом, согласно Конституции РФ, гражданин РФ не может быть задержан более чем на 48 часов без решения суда, а у ФСИН вообще не было полномочий задерживать Навального, отметили в ФБК.