Фото: вакцинация военнослужащих Тихоокеанского флота

Минобороны России / YouTubе

В Ленинградской области служащие в военной части N 72152 рассказали родственникам о принудительной вакцинации от коронавируса. Информацию опубликовали в группе "Комитет солдатских матерей России" в соцсети "ВКонтакте".

"Куда обращаться? Это беспредел! Что значит "Вы приняли присягу. Выполняйте приказ! Делать вакцинацию"? Они что, подопытные кролики?" - пишет одна из участниц группы.

С ней соглашается другая участница интернет-форума. "Мой сын служит там же. <…> Ситуация такая же. Никто ребят не наблюдает после прививки", - написала она. Обе женщины утверждают, что их сыновья не подписывали никаких бумаг.

В сообщении говорится, что после принудительной вакцинации отечественным препаратом "Спутник V", который рекламировал президент РФ Владимир Путин, военнослужащие страдают от головной боли и кашля. У них также повысилась температура. При этом в санчасти, куда обращаются солдаты за медицинской помощью, нет мест и "нечеловеческие условия" (в частности, даже нет отопления).

"Врач ходит по палатам и снимает это все на видео. При этом еще и хохочет", - написала автор сообщения Оксана Курникова. Она возмущена тем, что армейское начальство заставляет солдат-срочников делать прививку со словами: " Вы приняли присягу. Выполняйте приказ! Делать вакцинацию".

"Они что, подопытные кролики?" - заключила Оксана Курникова.

Об инциденте также рассказали в группе организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга".

В разговоре с корреспондентом Znak.com правозащитники уточнили, что конкретно в этом случае за помощью к ним не обращались. По словам представителя "Солдатских матерей", ему известны похожие ситуации, когда срочников заставляли подписывать согласие на вакцинацию или, наоборот, не давали оформить отказ.

Znak.com удалось дозвониться до военной части, о которой идет речь. Там комментировать информацию отказались и бросили трубку. В пресс-службе Западного военного округа на звонок журналистов не ответили.