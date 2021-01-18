Алексея Навального доставили в отдел полиции Химок и отказались пускать к нему адвоката

Навальный LIVE / YouTube

Задержанный в аэропорту Шереметьево по прибытии из Германии Алексей Навальный находится во втором отделе полиции управления МВД России по городскому округу Химки, сообщила Русской службе BBC адвокат политика Ольга Михайлова. Сотрудники отдела устно подтвердили это, но отказались пустить к Навальному юриста ФБК, сославшись на ночное время.

"Классно, что адвоката к Навальному в аэропорту отказались пускать, потому что граница, а теперь в УВД Химок - потому что ночное время. Интересно, что они придумают завтра", - прокомментировала в своем Twitter пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

После задержания Навального его родные, соратники и юристы около четырех часов не знали, где он находится, и называли происходящее "чистой воды похищением". О физическом местонахождении политика стало известно только после часа ночи. Телефон у Навального отняли.

Навальный находится во 2 отделе УВД Химки: проспект Мира 23А. Меня, защитника с нотариальной доверенностью, к нему не пускают, говорят он спит. На закон, конечно же, не ссылаются. Подал заявление о допуске. pic.twitter.com/6eX1GIBwfz — Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) January 17, 2021

Оппозиционера задержали сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве. В ведомстве заявили, что Навальный был задержан на основании постановления начальника УФСИН от 29 декабря 2020 года, по которому политик был объявлен в федеральный розыск за "систематические нарушения условий испытательного срока [по делу "Ив Роше"] с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения".

Во ФСИН заявили, что меру пресечения Навальному определит суд, назначенный на 29 января, а до этого он будет находиться под стражей. При этом, согласно Конституции РФ, гражданин РФ не может быть задержан более чем на 48 часов без решения суда, а у ФСИН вообще не было полномочий задерживать Навального, отметил руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков.

"Вывод: ФСИН тупо врет, когда говорит, что "будут держать под стражей до суда". Могут выпустить завтра или послезавтра, могут устроить завтра или послезавтра какой-то суд-на-скорую-руку по какому-нибудь новому делу (но не по "Ив Роше"), но в целом они давно вышли за пределы правового поля и могут выкинуть любой фортель", - написал Волков.

Адвокат Ольга Михайлова назвала задержание Навального "абсолютно незаконным". "Мы предоставляли всю необходимую информацию. И тот факт, что они говорят, что им не было известно местонахождение - это неправда, им было прекрасно известно, где он находится. Задержания по этим основаниям невозможны", - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

В разговоре с "Открытыми медиа" Михайлова сообщила, что к Навальному без объяснения причин не пускают и членов Общественной наблюдательной комиссии, что является грубым нарушением закона.

"Мы сейчас не знаем, будут ли Алексея держать дальше, сколько это будет продолжаться и на каком основании. Мы не знаем, в каком он сейчас состоянии и что с ним происходит. Нет совершенно никакой информации", - сказала адвокат. Дежурный химкинского ОВД заявил журналистам, что Михайлову должны пропустить к Навальному в ближайшее время.