В Хабаровске при 30-градусной жаре прошли самые массовые за последние восемь дней митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. В акции, которая длилась более пяти часов, участвовало, по разным данным, от 10 до 85 тысяч человек, пишет Znak.com.

"Коммерсант" отмечает, что на улицы вышло заметно больше людей, чем в субботу 11 июля, когда число протестующих, по разным оценкам, достигало 10-35 тысяч. По оценке корреспондента издания, на этот раз в пиковый момент в колонне могло находиться до 50 тысяч человек. Советник губернатора в интервью "Эху Москвы" оценил численность в 30-50 тысяч человек.

Митинг начался в полдень у здания правительства Хабаровского края, затем толпа двинулась по центральным улицам города, скандируя лозунги в поддержку Сергея Фургала: "Хабаровск молчать не будет", "Фургала отстоим" и "Фургал наш выбор". Они также потребовали честного суда над губернатором в Хабаровске с участием присяжных (после задержания Фургал был доставлен в Москву и помещен в СИЗО "Лефортово").

Лозунги вроде "Путина в отставку" участники акции не поддерживали, пишет "Медуза". В какой-то момент шествия демонстранты целиком заполнили центральную в городе улицу Муравьева-Амурского. На площади Ленина людям раздавали воду из-за жары.

Несмотря на то, что участники шествия заняли проезжую часть, водители и даже дорожная техника сигналили им в знак поддержки. Автомобили полиции сопровождали митингующих вдоль улиц и призывали к порядку, а также предупреждали о нарушении закона о проведении митингов. Однако акция прошла мирно и без вмешательства полиции. У правоохранителей не было оружия, в колонне отношение к ним было благожелательным, говорится в репортаже "Коммерсанта". Полицейские раздавали участникам акции маски.

После шествия большинство протестующих разошлись, оставшиеся пришли к зданию мэрии Хабаровска и призывали выйти к ним мэра Сергея Кравчука, который ранее говорил, что "такие митинги в городе не нужны" и что некоторые их участники выходят на протесты за деньги. В интервью радиостанции "Эхо Москвы" он заявил, что мирные акции пытаются перевести в политическую плоскость.

"В последнее время мы наблюдаем одних и тех же людей, которые, приходя на эту акцию, выкрикивают одни и те же лозунги, ведут себя неадекватно. Они уже сегодня работают за деньги", - заявил Кравчук. На вопрос ведущего, кто эти люди, мэр предложил ему самому прийти и на площадь и "посмотреть". Он не назвал конкретные доказательства того, что некоторые участники выходят за деньги и сколько таких людей может быть. Позже в хабаровской администрации заявили, что слова мэра были неправильно истолкованы, и что на самом деле имелась в виду лишь пара десятков провокаторов.

В ответ на заявление Кравчука о подкупе протестующих участники сегодняшней акции скандировали "Мы пришли сами!"