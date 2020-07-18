За последние сутки в России выявлено 6234 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 124 человека скончались. Всего в стране выявлено 765 437 заболевших и 12 247 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
Из больниц за сутки выписано 7490 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 546 863 человек.
Статистика новых случаев по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 578 (14)
Свердловская область - 259 (5)
Ханты-Мансийский АО - 247 (3)
Санкт-Петербург - 238 (27)
Нижегородская область - 205 (5)
Алтайский край - 201 (1)
Иркутская область - 188 (5)
Ямало-Ненецкий АО - 182 (1)
Московская область - 173 (5)
Мурманская область - 162 (3)
Ставропольский край - 141 (2)
Челябинская область - 132
Красноярский край - 127 (3)
Оренбургская область - 118 (1)
Новосибирская область - 114 (3)
Омская область - 114 (3)
Хабаровский край - 113 (2)
Ульяновская область - 110
Тюменская область - 109
Воронежская область - 108 (2)
Архангельская область - 104
Ростовская область - 102 (5)
Саратовская область - 96 (1)
Пермский край - 90 (4)
Волгоградская область - 89
Приморский край - 80 (1)
Краснодарский край - 70 (1)
Республика Коми - 68
Ивановская область - 63 (1)
Самарская область - 62
Томская область - 61 (1)
Сахалинская область - 60
Астраханская область - 58
Республика Башкортостан - 55
Чувашская Республика - 54
Республика Саха (Якутия) - 53
Курганская область - 50
Тульская область - 49 (3)
Ленинградская область - 46
Кировская область - 45 (2)
Кемеровская область - 45
Владимирская область - 44 (3)
Республика Дагестан - 44 (2)
Смоленская область - 43 (2)
Ярославская область - 43
Республика Бурятия - 42
Тамбовская область - 41
Орловская область - 40
Рязанская область - 40
Удмуртская Республика - 40
Амурская область - 40
Белгородская область - 38
Республика Тыва - 38
Республика Хакасия - 38
Республика Мордовия - 37 (2)
Калужская область - 36
Пензенская область - 35 (1)
Камчатский край - 35
Забайкальский край - 32
Республика Калмыкия - 31 (3)
Брянская область - 30
Республика Карелия - 30
Курская область - 29
Вологодская область - 29
Республика Татарстан - 29 (1)
Республика Марий Эл - 28
Тверская область - 26 (2)
Республика Ингушетия - 26
Липецкая область - 25 (1)
Костромская область - 24
Карачаево-Черкесская Республика - 23
Новгородская область - 21
Кабардино-Балкарская Республика - 20
Республика Алтай - 20
Псковская область - 18 (1)
Республика Адыгея - 18
Республика Северная Осетия - 17
Калининградская область - 15
Республика Крым - 14 (1)
Чеченская Республика - 13
Магаданская область - 12
Севастополь - 6 (1)
Еврейская АО - 4
Ненецкий АО - 1