За последние сутки в России выявлено 6234 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 124 человека скончались. Всего в стране выявлено 765 437 заболевших и 12 247 умерших

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Из больниц за сутки выписано 7490 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 546 863 человек

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

За последние сутки в России выявлено 6234 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 124 человека скончались. Всего в стране выявлено 765 437 заболевших и 12 247 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

Из больниц за сутки выписано 7490 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 546 863 человек.

Статистика новых случаев по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 578 (14)

Свердловская область - 259 (5)

Ханты-Мансийский АО - 247 (3)

Санкт-Петербург - 238 (27)

Нижегородская область - 205 (5)

Алтайский край - 201 (1)

Иркутская область - 188 (5)

Ямало-Ненецкий АО - 182 (1)

Московская область - 173 (5)

Мурманская область - 162 (3)

Ставропольский край - 141 (2)

Челябинская область - 132

Красноярский край - 127 (3)

Оренбургская область - 118 (1)

Новосибирская область - 114 (3)

Омская область - 114 (3)

Хабаровский край - 113 (2)

Ульяновская область - 110

Тюменская область - 109

Воронежская область - 108 (2)

Архангельская область - 104

Ростовская область - 102 (5)

Саратовская область - 96 (1)

Пермский край - 90 (4)

Волгоградская область - 89

Приморский край - 80 (1)

Краснодарский край - 70 (1)

Республика Коми - 68

Ивановская область - 63 (1)

Самарская область - 62

Томская область - 61 (1)

Сахалинская область - 60

Астраханская область - 58

Республика Башкортостан - 55

Чувашская Республика - 54

Республика Саха (Якутия) - 53

Курганская область - 50

Тульская область - 49 (3)

Ленинградская область - 46

Кировская область - 45 (2)

Кемеровская область - 45

Владимирская область - 44 (3)

Республика Дагестан - 44 (2)

Смоленская область - 43 (2)

Ярославская область - 43

Республика Бурятия - 42

Тамбовская область - 41

Орловская область - 40

Рязанская область - 40

Удмуртская Республика - 40

Амурская область - 40

Белгородская область - 38

Республика Тыва - 38

Республика Хакасия - 38

Республика Мордовия - 37 (2)

Калужская область - 36

Пензенская область - 35 (1)

Камчатский край - 35

Забайкальский край - 32

Республика Калмыкия - 31 (3)

Брянская область - 30

Республика Карелия - 30

Курская область - 29

Вологодская область - 29

Республика Татарстан - 29 (1)

Республика Марий Эл - 28

Тверская область - 26 (2)

Республика Ингушетия - 26

Липецкая область - 25 (1)

Костромская область - 24

Карачаево-Черкесская Республика - 23

Новгородская область - 21

Кабардино-Балкарская Республика - 20

Республика Алтай - 20

Псковская область - 18 (1)

Республика Адыгея - 18

Республика Северная Осетия - 17

Калининградская область - 15

Республика Крым - 14 (1)

Чеченская Республика - 13

Магаданская область - 12

Севастополь - 6 (1)

Еврейская АО - 4

Ненецкий АО - 1

