В Москве и Петербурге задержали участников одиночных пикетов против законопроекта, запрещающего трансгендерам заключать браки и усложняющего усыновление детей лицами, сменившими пол. Соавтором инициативы, нацеленной на "укрепление института семьи", выступила сенатор Елена Мизулина.

В Москве около здания Госдумы задержали 15 человек, сообщает "ОВД-Инфо". По данным Telegram-канала Аvtozak LIVE, задержаны не менее 20 человек.

Плакат успела развернуть только одна девушка, остальные стояли в пикетной очереди, но полицейские задержали сразу всех активистов, стоявших рядом. В числе задержанных оказалась журналистка "МБХ медиа", снимавшая действия полиции. После того, как она показала пресс-карту и редакционное задание, ее вывели из автозака, заявив, что "проверят аккредитацию".

В Петербурге не менее 10 задержанных. Задержания объясняли запретом на массовые мероприятия в рамках режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии коронавируса.