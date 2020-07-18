Фото: Интересный Екатеринбург / vk.com Полиция проводит проверку и устанавливает организаторов массовой вечеринки, устроенной вечером 17 июля под окнами правительства Свердловской области в Екатеринбурге

Фото: Интересный Екатеринбург / vk.com

Полиция проводит проверку и устанавливает организаторов массовой вечеринки, устроенной вечером 17 июля под окнами правительства Свердловской области в Екатеринбурге. Возбуждено административное дело по статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории"), сообщил РБК пресс-секретарь ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

Предположительно, дискотеку организовала промогруппа "Стая", которая занимается проведением вечеринок, концертов и фестивалей, пишет портал E1.ru. Они анонсировали мероприятие в своем Instagram и показывали процесс подготовки аппаратуры возле Театра драмы. Там были установлены диджейский пульт, светомузыка и акустика.

Один из музыкантов в ответ на просьбу издания подробнее рассказать о вечеринке разразился гневной тирадой о том, что никому нет дела до массовых крестных ходов, устроенных по отдельности Екатеринбургской епархией и сторонниками мятежного схимонаха Сергия в разгар эпидемии, "а как молодые сделали тусовку на 100 человек, так сразу вы вылупились".

Знакомая организаторов вечеринки рассказала, что, по правилам, гости должны были соблюдать дистанцию и танцевать "только со своими компаниями". Однако издание 66.ru пишет, что социальную дистанцию и масочный режим никто не соблюдал. Отдыхающих разогнала полиция.

В Свердловской области под окнами правительства прошла вечеринка с участием почти сотни человек. pic.twitter.com/y2HQJsn0jO— Актуальная Россия (@RussiaActually) July 18, 2020

Свердловская область находится на втором месте после Москвы по числу новых случаев коронавируса за сутки (+259 заболевших). По данным на 18 июля, в регионе с начала эпидемии зарегистрировано 17 544 инфицированных и 193 умерших (четверо скончались за сутки).

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действие ограничительных мер в регионе до 20 июля, при этом оставил действовавшие ранее послабления.

17 июля Znak.com опубликовал большой репортаж о массовом крестном ходе, устроенном в рамках православного фестиваля "Царские дни" в годовщину расстрела царской семьи, и об "альтернативном" крестном ходе в Среднеуральском женском монастыре, находящимся под контролем опального схимонаха Сергия, открыто противостоящего Русской православной церкви и лично патриарху Кириллу.

По словам пресс-секретаря Екатеринбургской епархии Анжелы Тамбовой, на старт ночного крестного хода от Храма-на-Крови вышли 10 тысяч человек. Многие верущие не надевали маски и никто не соблюдал социальную дистанцию. Среди участников было много пожилых людей и семей с маленькими детьми. В конечной точке крестного хода, у Ганиной Ямы, верующим раздавали маски, измеряли температуру и обрабатывали руки санитайзером. Однако многие пришедшие отказывались от масок, уповая на то, что "вера спасает", а инфекция страшна в первую очередь грешникам.

Митрополит Екатеринбургский Кирилл поблагодарил власти Свердловской области за то, что они не препятствовали крестному ходу, и попросил всех держать дистанцию.

Несмотря на запрет массовых мероприятий: В Екатеринбурге несколько тысяч человек отправились в крестный ход памяти семьи Романовых pic.twitter.com/n0pCMpNN7z— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 17, 2020

Как отразится крестный ход без СИЗО на статистике заболеваемости Covid-19 в Свердловской области? В крестном ходе приняли участие 10 тыс.чел. Сказали, что им измеряли температуру, выдавали медицинские маски. Однако поломники в лучшем случае спускали маски на подбородок. pic.twitter.com/DmoaNSmGwZ— Альянс Врачей Екатеринбург (@A_vrachey_Ekat) July 17, 2020

В Среднеуральский монастырь, по данным дежуривших там сотрудников полиции, в ночь на 17 июля съехались около 500 человек. Пресс-секретарь схимонаха Сергия Всеволод Могучев оценил численность собравшихся более чем в 1,5 тысячи человек. В километре от обители дежурили автомобили ДПС, УАЗы с сотрудниками патрульно-постовой службы и КамАЗ с бойцами ОМОНа.

В монастыре обязательным требованием, наоборот, было отсутствие защитных масок. Охрана грубо окликала тех, кто был в масках, заявляя, что "здесь у нас в масках не ходят". Поддержать схимонаха приехал экс-полковник ГРУ Владимир Квачков, отбывший тюремный срок по обвинению в организации вооруженного мятежа в России. Он назвал Сергия "духовным вождем русского православного сопротивления", а современную Россию - "сгнившим насквозь организмом".