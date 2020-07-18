Президент России Владимир Путин 20 июля подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала, сообщил в эфире радио "Комсомольская правда" лидер ЛДПР Владимир Жириновский со ссылкой на неназванные источники.

"Нам обещали, что якобы это будет представитель ЛДПР, другие пока, вроде бы, не рассматриваются", - сказал он. На вопрос, известна ли ему фамилия врио, политик ответил: "Нет, конечно". Он добавил, что если суд "не найдет достаточных оснований для приговора" и освободит Фургала, то партия будет настаивать, "чтобы он имел право вернуться к своей должности".

ЛДПР партия представила президенту в качестве кандидатов на пост врио председателя комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярева, председателя думского комитета по экономике и предпринимательству Сергея Жигарева и депутата Андрея Андрейченко.

Накануне полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку заявил, что Путин назначит замену Фургалу "в ближайшее время", основываясь на позиции следственных органов."Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что долго ждать не придется", - сказал Трутнев, отметив, что "отсутствие этих решений приводит к некоторой нестабильности". "Люди не понимают, что происходит", - считает полпред.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день заявил, что глава государства пока не принял решение об отставке Фургала, но отметил, что Хабаровский край не может долго оставаться без врио губернатора. По словам Пескова, в своих решениях Путин руководствуется докладами следствия о ходе расследования в отношении губернатора и информацией о ситуации в крае.

Источники РБК говорили, что Фургала могут отправить в отставку по "утрате доверия". Один из собеседников издания пояснил, что это зависит от того, когда решат проводить выборы в регионе - в текущем году или следующем.

Источник "Коммерсанта", близкий к администрации президента, объяснил задержку с назначением врио губернатора проблемой поиска оптимального кандидата. По его словам, Кремлю пришлось столкнуться с трудностями. Если назначить на пост кандидата из партийного списка ЛДПР, а тот окажется слабым, это может ухудшить социально-экономическую ситуацию в важном регионе. Если же врио будет сильной фигурой, "Единой России" "не придется и мечтать о возвращении к власти в регионе". Назначение выходца из силовых структур не найдет поддержки у жителей Хабаровского края, а выбор среди кандидатов без оглядки на их партийную принадлежность невелик, отметил источник газеты.

18 июля в Хабаровске и ряде других городов прошли новые митинги в поддержку Фургала. В Хабаровске митинги прошли в первой половине дня и вечером, также состоялось массовое шествие. По наблюдениям СМИ, утренняя демонстрация стала самой многочисленной за восемь дней.